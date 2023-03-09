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Лукашенко подписал закон о смертной казни для госслужащих и военных

Белоруссия остаётся единственной страной в Европе, где применяется высшая мера наказания

09 марта 2023, 23:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников за государственную измену. Об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко подписал документ "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", основной целью которого указано противодействие преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности.

Ответственность предусматривается для всех, кто занимает государственные должности, и военных.

Комментарии 10

  • Молодец Правильное решение
    10 марта, Гость   Ответить
  • Круто
    10 марта, Гость   Ответить
  • Царёк.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Молодца!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Да, царек, но при отсутствии в Белоруссии нефти, газа, золота, алмазов, леса, морей и прочих "радостей" как-то умудряется выживать целая страна. Может не царек, а настоящий руководитель, ответственный человек? Не чета некоторым....
    10 марта, Гость   Ответить
  • Молодец!!! В нашей стране давно пора...И не только для чиновников (за госизмену) и за коррупцию...
    10 марта, Гость   Ответить
  • А у нас даже посадить чиновников не могут про которых все уже знают(
    10 марта, Гость   Ответить
  • Вопрос ,конечно,интересный,Но для того белорусского паренька,которому торкнуло в голову изготавливать взрывные устройства и приводить в действие в метро или в местах народных гуляний...Смертная казнь однозначно
    10 марта, Гость   Ответить
  • +++
    10 марта, Гость   Ответить
  • Это дискриминация по социальному положению. Нам это не подходит.А вот отменить мораторий на смертную казнь по воинским преступлениям особо опасным государственным преступлениям,особенно экономическим как не выполнение госзаказа хищения госсредств взятки обман и мошенничество и другим и тяжким против личности это необходимо крайне.
    11 марта, Гость   Ответить
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