Лукашенко подписал закон о смертной казни для госслужащих и военных

Белоруссия остаётся единственной страной в Европе, где применяется высшая мера наказания

09 марта 2023, 23:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников за государственную измену. Об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко подписал документ "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", основной целью которого указано противодействие преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности.

Ответственность предусматривается для всех, кто занимает государственные должности, и военных.