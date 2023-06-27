Лукашенко подтвердил, что Пригожин в Белоруссии
Он напомнил, что президент России Владимир Путин обещал гарантии безопасности и они были предоставлены
27 июня 2023, 21:05, ИА Амител
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в стране. Как сообщает "БелТА", об этом он сказал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин обещал гарантии безопасности и они были предоставлены.
"Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси", – заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что если "вагнеровцы" хотят "перекантоваться и прочее", то Белоруссия им поможет, хоть и за их счет. Вместе с тем он признался, что такое подразделение пригодилось бы белорусской армии – президент согласился с мнением министра обороны Виктора Хренина.
"Я согласен. Разговаривай с ними", – подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко рассказал о деталях переговоров с Пригожиным во время мятежа. Он заявил, что во время разговора 24 июня с Владимиром Путиным предложил ему не торопиться с жесткими решениями.
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