Лукашенко подтвердил, что Пригожин в Белоруссии

Он напомнил, что президент России Владимир Путин обещал гарантии безопасности и они были предоставлены

27 июня 2023, 21:05, ИА Амител

Кадр из видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в стране. Как сообщает "БелТА", об этом он сказал на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин обещал гарантии безопасности и они были предоставлены.

"Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси", – заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что если "вагнеровцы" хотят "перекантоваться и прочее", то Белоруссия им поможет, хоть и за их счет. Вместе с тем он признался, что такое подразделение пригодилось бы белорусской армии – президент согласился с мнением министра обороны Виктора Хренина.

"Я согласен. Разговаривай с ними", – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал о деталях переговоров с Пригожиным во время мятежа. Он заявил, что во время разговора 24 июня с Владимиром Путиным предложил ему не торопиться с жесткими решениями.