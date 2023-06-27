Лукашенко рассказал о деталях переговоров с Пригожиным во время мятежа
В организации контактов ему также помогли генерал, заместитель Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров и глава ФСБ Александр Бортников
27 июня 2023, 20:32, ИА Амител
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время разговора 24 июня с Владимиром Путиным предложил ему не торопиться с жесткими решениями по мятежу. Как сообщает ТАСС, он позволил белорусскому лидеру связаться с Евгением Пригожиным.
По информации БелТА, в организации переговоров ему также помогли генерал, заместитель Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров и глава ФСБ Александр Бортников.
В 11:00 он позвонил Евкурову, который передал трубку Пригожину.
"У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать", – заявил Лукашенко.
Он отметил, что думал, с чего зайти к главе ЧВК "Вагнер", помня, что его отряд только что вернулся с фронта, а особую обиду имели командиры. По предположению Лукашенко они влияли на самого Пригожина – это он вычислил "предварительно".
Напомним, что остановить мятеж ЧВК "Вагнер" помог Лукашенко. Он договорился с Пригожиным и тот развернул колонны мятежников обратно на фронт, а также согласился прикладывать усилия для деэскалации.
00:13:02 28-06-2023
Это хорошо, что он его остановил.
06:11:05 28-06-2023
Лукашенко достоин большего уважения, чем весь генштаб.
15:22:37 28-06-2023
Гость (06:11:05 28-06-2023) Лукашенко достоин большего уважения, чем весь генштаб.... Да, и не надо этого забывать. Он сильно помог в тот день.
09:34:29 28-06-2023
Что вы, это начальник р.гвардии стоял на смерть и предотвратил бойню.