Лукашенко рассказал о деталях переговоров с Пригожиным во время мятежа

В организации контактов ему также помогли генерал, заместитель Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров и глава ФСБ Александр Бортников

27 июня 2023, 20:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время разговора 24 июня с Владимиром Путиным предложил ему не торопиться с жесткими решениями по мятежу. Как сообщает ТАСС, он позволил белорусскому лидеру связаться с Евгением Пригожиным.

По информации БелТА, в организации переговоров ему также помогли генерал, заместитель Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров и глава ФСБ Александр Бортников.

В 11:00 он позвонил Евкурову, который передал трубку Пригожину.

"У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что думал, с чего зайти к главе ЧВК "Вагнер", помня, что его отряд только что вернулся с фронта, а особую обиду имели командиры. По предположению Лукашенко они влияли на самого Пригожина – это он вычислил "предварительно".

Напомним, что остановить мятеж ЧВК "Вагнер" помог Лукашенко. Он договорился с Пригожиным и тот развернул колонны мятежников обратно на фронт, а также согласился прикладывать усилия для деэскалации.