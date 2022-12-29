29 декабря глава республики посетил главную ёлку

29 декабря 2022, 16:54, ИА Амител

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил новую новогоднюю традицию — посещать детей-сирот и одиноких пожилых людей, сообщают на сайте главы республики.

29 декабря Лукашенко посетил главную ёлку страны. На мероприятии он отметил, что любая страна всегда сильна своими традициями: «Если мы говорим — страна суверенная, независимая, значит, должны быть свои традиции».

«В Новый год, в эти праздничные дни, все взрослые, предприниматели, руководители предприятий, депутаты, госслужащие, идут к детям — в детские дома, интернаты, школы, просто в дома семейного типа — и радуют наших детишек и всех, кто там живет, новогодними подарками. Есть ещё и такие, о которых забыли дети. И порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками. Поэтому стариков не надо забывать», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также подчеркнул, что в мире очень много детей, которые не имеют домашнего тепла, много детей, которые хотят покушать и просто спокойно жить.