Где и с кем Владимир Путин проведёт Новый год?

Президент рассказал журналистам, как планирует встретить 2023-й

23 декабря 2022, 13:33, ИА Амител

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин в четверг выступил на пресс-конференции после заседания Госсовета. Он не только ответил на вопросы по поводу актуальных политических вопросов, но и рассказал, что планирует делать на Новый год. А ещё сообщил, какими видит следующие 12 месяцев для нашей страны.

О том, где и с кем Владимир Путин планирует отмечать Новый год, — в нашем материале.

С кем Владимир Путин планирует отмечать Новый год?

Возможно, это уже никого не удивит, но президент сообщил, что отметит Новый год вместе со своими близкими, в семейной обстановке.

«Ничего необычного нет, постараюсь встретить Новый год в кругу близких, чтобы рядом были близкие», — цитирует ответ Путина Life.

Глава государства не изменяет себе. Такой вариант празднования Нового года он выбирает постоянно. Об этом ежегодно сообщает либо сам Путин, либо его пресс-секретарь.

Что Путин будет делать на Новый год?

Каких-либо подробностей празднования Путин не сообщил. Лишь в шутку отметил, что планирует посмотреть «обращение президента», то есть себя самого.

Каким президент России видит следующий год?

Владимир Путин не сомневается, что все планы, намеченные Россией на 2023 год, будут обязательно реализованы.

«У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», — пояснил глава государства.

Что Владимир Путин посоветовал россиянам?

Заниматься спортом. Он подчеркнул, что сам не бросает физические активности, что позволяет ему сохранять работоспособность.

«Я должен быть в работоспособном состоянии. Это правильная „таблетка“, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. И всем вам желаю так же относиться к спорту, это хорошее дело. Говорят, это помогает сохранять интеллектуальные способности. В здоровом теле — здоровый дух!» — сказал Путин.