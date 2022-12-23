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Где и с кем Владимир Путин проведёт Новый год?

Президент рассказал журналистам, как планирует встретить 2023-й

23 декабря 2022, 13:33, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин в четверг выступил на пресс-конференции после заседания Госсовета. Он не только ответил на вопросы по поводу актуальных политических вопросов, но и рассказал, что планирует делать на Новый год. А ещё сообщил, какими видит следующие 12 месяцев для нашей страны.

О том, где и с кем Владимир Путин планирует отмечать Новый год, — в нашем материале.

С кем Владимир Путин планирует отмечать Новый год?

Возможно, это уже никого не удивит, но президент сообщил, что отметит Новый год вместе со своими близкими, в семейной обстановке.

«Ничего необычного нет, постараюсь встретить Новый год в кругу близких, чтобы рядом были близкие», — цитирует ответ Путина Life.

Глава государства не изменяет себе. Такой вариант празднования Нового года он выбирает постоянно. Об этом ежегодно сообщает либо сам Путин, либо его пресс-секретарь.

Что Путин будет делать на Новый год?

Каких-либо подробностей празднования Путин не сообщил. Лишь в шутку отметил, что планирует посмотреть «обращение президента», то есть себя самого.

Каким президент России видит следующий год?

Владимир Путин не сомневается, что все планы, намеченные Россией на 2023 год, будут обязательно реализованы.

«У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», — пояснил глава государства.

Что Владимир Путин посоветовал россиянам?

Заниматься спортом. Он подчеркнул, что сам не бросает физические активности, что позволяет ему сохранять работоспособность.

«Я должен быть в работоспособном состоянии. Это правильная „таблетка“, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии. И всем вам желаю так же относиться к спорту, это хорошее дело. Говорят, это помогает сохранять интеллектуальные способности. В здоровом теле — здоровый дух!» — сказал Путин.

Комментарии 11

  • но президент сообщил, что отметил Новый год === Так Владимир Владимирович уже отметил Новый год?))))))
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Это его двоюродный брат Игорь Александрович Путин, двоюродные племянники Роман Игоревич Путин и Михаил Шеломов. А Люда его бросила и детей забрала
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Объявление. В Кремль требуется специалист по связям с реальностью.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • На новых территориях пусть отмечает, как и 300 000 бойцов, которых он призвал! А что? Тоже ведь родня, "братья по оружию", так сказать.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • очень интересно - держите нас в курсе
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Он планировал с Нинкой но у ней муж с вахты ворочается Придётся снова с Коджухетовичем-оглы, у того жена на дежурстве
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше бы в СИЗО.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • А Кабаева с детьми?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • очень интересно - держите нас в курсе ---- ))))
    23 декабря, Гость   Ответить
  • очень интересно - держите нас в курсе---ДА УЖ!!!
    23 декабря, Гость   Ответить
  • В Украине
    23 декабря, Гость   Ответить
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