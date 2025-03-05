Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Белоруссию на переговоры
Президент Белоруссии предложил провести встречу в Минске
05 марта 2025, 12:45, ИА Амител
Александр Лукашенко пригласил российского, американского и украинского лидеров провести переговоры в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент Белоруссии заявил об этом в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
"Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться", – сказал Лукашенко.
Помимо этого, президент Белоруссии анонсировал встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Москве. Со слов Александра Лукашенко, она состоится через неделю. Российский и белорусский лидеры должны детально обсудить переговоры с Дональдом Трампом и прошедшую встречу в Саудовской Аравии.
12:56:03 05-03-2025
Минск 3. Все посмеялись
12:57:17 05-03-2025
вот село селянское.
поручение по поиску редкоземов выполняется?))
14:02:01 05-03-2025
Нашел редкий вид картохи, видать. Шутка.
14:50:29 05-03-2025
киевский клоун не захочет. Он оказывается уже успел родину продать англичанам и почти пепепродать трампу но дороже. И те и те возбухли. Англичане желают забрать украину но забиралка не тянет против России.
18:55:28 05-03-2025
При всём уважении к Лукашенко! Никаких Переговоров не должно быть! Безоговорочная официальная капитуляция ! И только!Киевский клоун ! Переговоров не заслуживает! Грош цена Ему ! И только!
06:46:18 06-03-2025
Диванный Лев, какая капитуляция? Почему Курск до сих пор не освобожден?
07:01:50 06-03-2025
Гость (06:46:18 06-03-2025) Диванный Лев, какая капитуляция? Почему Курск до сих пор не ... Ваш вопрос из разряда - а чо мы еще Львов не взяли. Хохлы получили полтриллиона долларов, тысячи единиц современного оружия, у них космическая разведка США и десяток тысяч наемников и инструкторов из-за рубежа. Да и собственная армия под миллион. Так то там тоже не мягкие игрушки против нас собрались.