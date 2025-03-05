Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Белоруссию на переговоры

Президент Белоруссии предложил провести встречу в Минске

05 марта 2025, 12:45, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Александр Лукашенко пригласил российского, американского и украинского лидеров провести переговоры в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Белоруссии заявил об этом в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

"Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться", – сказал Лукашенко.

Помимо этого, президент Белоруссии анонсировал встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Москве. Со слов Александра Лукашенко, она состоится через неделю. Российский и белорусский лидеры должны детально обсудить переговоры с Дональдом Трампом и прошедшую встречу в Саудовской Аравии.