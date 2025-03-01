Мировые СМИ назвали событие невероятным и переломным в мировой дипломатии

01 марта 2025, 09:25, ИА Амител

Белый дом / Фото: David Everett Strickler / unsplash.com

Визит в Вашингтон Владимира Зеленского обернулся скандалом – перепалкой с президентом США Дональдом Трампом и уходом украинского главы раньше времени. И, соответственно, не привел к каким-либо позитивным для Киева результатам.

Amic.ru приводит первые отклики на это неординарное событие, которое, без сомнения, еще будет обсуждаться в мире длительное время.

"Вы не выигрываете"

Стоит напомнить, что визит Зеленского предвещал мало хорошего – когда стало известно о его подготовке, глава Белого дома отреагировал сдержанно: "Если хочет – пусть приезжает".

На встрече перед телекамерами Зеленский не сумел проявить умение вести диалог с таким непростым человеком и политиком, как Дональд Трамп. Окончание диалога прошло на повышенных тонах. Зеленский постоянно перебивал собеседника, закатывал глаза, отвечал на вопросы первым. В результате Трамп просто вышел из себя.

"Вы уже достаточно наговорили. Вы не выигрываете. Вы не выигрываете. У вас есть чертовски хороший шанс выбраться из этого благодаря нам", – твердо заявил Трамп, перебив его и повысив голос.

Украинский посол в США Оксана Макарова схватилась за голову во время перепалки Трампа и Зеленского, видео американской журналистки Кэтлин Коллинз в сети Х публикует Baza.

"Разрыв в прямом эфире"

"Никогда ранее американский президент не делал такой выволочки своему гостю, какую устроил Трамп Зеленскому. Это стало причиной разрыва между Вашингтоном и Киевом, случившегося практически в прямом эфире", – анализирует ситуацию телекомпания CNN.

Американская газета The New York Times пишет, что переговоры "должны были стать моментом триумфа президента Украины Владимира Зеленского".

"Вместо этого встреча вылилась в оскорбления. Зеленскому <…> оставалось только качать головой, когда президент Трамп заявил, что доверяет России в соблюдении режима прекращения огня.

Упреки в Овальном кабинете прозвучали в критический момент, когда Украина стремилась сдержать Россию в боях на истощение на востоке страны, а администрация Трампа начала переговоры о прекращении огня непосредственно с президентом России Владимиром Путиным".

Британская The Daily Telegraph пишет, что "после взаимных окриков Трамп вышвырнул Зеленского из Белого дома":

"Произошедшее далеко за гранью худшего для Украины сценария. <…> Дипломатическая катастрофа. Другого описания этому нет. Из всех возможных исходов сегодняшней встречи только один не приходил никому в голову – как Владимир Зеленский и Дональд Трамп орут друг на друга".

"Переговоры сорвались в переломный и опасный для Украины момент, когда Зеленский стремился добиться гарантий безопасности от США, а администрация Трампа предпринимала попытки договориться о прекращении российско-украинского конфликта", – отмечает агентство АР.

"Запутало перспективы"

Газета The Wall Street Journal считает, что судьба дальнейшей американской помощи Киеву покрыта мраком:

"Внезапное завершение переговоров оставило вопросы, какой объем военной и политической поддержки администрация Трампа готова оказать Киеву в течение ближайших месяцев. Это также запутало перспективы того, что европейские миротворческие силы могут быть готовы обеспечить урегулирование, если оно будет достигнуто, поскольку европейские лидеры дали понять, что такое развертывание потребует некоторой формы американской военной поддержки".

Газета The Washington Post обращает внимание на нетипичную для Белого дома атмосферу диалога:

"Напряженная перебранка, в ходе которой Трамп, Зеленский и вице-президент Джей ДиВэнс время от времени перебивали друг друга, была поразительным нарушением правил вежливости в Овальном кабинете, где даже жесткие перепалки обычно происходили спокойными голосами и дипломатическим языком".

Канал Fox News не исключает, что встреча Трампа и Зеленского может стать переломным моментом в мировой дипломатии:

"Возможно, мы наблюдаем, как в этот момент в международных отношениях и дипломатии все рушится. Хотя, возможно, в этом и заключается искусство заключения сделки".

Катарский канал Al Jazeera назвал разговор "историческим событием":

"Это невероятно. Мы видели, как в Овальном кабинете поднимали голос представители стран, которые назвали себя союзниками, и это, безусловно, задало тон тому, чего следует ожидать в ближайшие часы".

"Лютая выволочка"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал переговоры "лютой выволочкой" для Зеленского.

"Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине", – подчеркнул он в своем телеграм-канале.

Сенатор Алексей Пушков пишет в своем телеграм-канале, что Зеленский "со скандалом проиграл шашечную партию с Трампом":

"Это по определению должна была быть партия в поддавки в силу зависимого положения Украины, а он просто смахнул шашки с доски и перешел к перепалке. Трамп заявил, что даже ощутил в нем враждебность. Полагаю, это может сильно навредить Украине, сколько бы ни поддерживали ее в европейских столицах. У Трампа в резерве Маcк с его расследованием расхищения в Киеве американской помощи, да и много других возможностей наказать своего неблагодарного, по убеждению Трампа, клиента".

"Что-то такое ожидалось, но, конечно, не в таком виде. Трампу нужен был повод послать Зеленского, Европу и Украину и свалить из последней к чертовой матери, пока Украина не превратилась для США во второй Вьетнам – он это сделал. Теперь может сваливать – и не с позором, как Байден четыре года назад из Афганистана, а под переходящие в овации аплодисменты американской нации, которой на весь мир под камеры нанесли оскорбление, посмев перебивать и повышать голос на их главу государства прямо в Белом доме", – делает вывод из случившегося политолог Александр Носович.

"Политически похоронил"

Политолог и военный эксперт Игорь Коротченко считает, что Трамп "политически похоронил" Зеленского:

"На месте Трампа я бы сейчас отдал приказ директору ФБР о немедленном аресте Зеленского по обвинению в хищении средств американских налогоплательщиков – чтобы тот не успел покинуть территорию Соединенных Штатов".

Скандал в Овальном кабинете выгоден Москве, уверен политолог и военкор Борис Рожин.

"Главный итог "переговоров" в Вашингтоне – Россия, не принимая в них участие, выглядела как абсолютно адекватная и договороспособная сторона, при этом всем остальным наглядно показали, что кокаиновый фюрер является препятствием для мира и абсолютным неадекватом", – написал он в своем телеграм-канале.

Политолог Павел Данилин рассуждает о реакции президента Франции на случившееся:

"Пожалуй, хуже всего было бы сейчас Макрону, который лично поручился за Зеленского перед Трампом. И теперь обтекает. Было бы, если бы Макрон знал, что такое слово честь. Ну или там, приличия... А так этот петушок может взять и просто отряхнуться, и дальше пойти..."

"Тот, кто видит эшафот"

Хвост не может вилять собакой, рано или поздно это закончится, замечает американист Малек Дудаков:

"Так можно оценить сумбурный визит Зеленского в Вашингтон. Трамп избегал встречи с ним. На первом сроке Трамп ни разу не приглашал Зеленского в Белый дом. Да и с Порошенко отношения у него были плохие…

В конечном счете европейцы уговорили Трампа встретиться с Зеленским. Но переговоры лишь подорвали положение украинских лоббистов в Вашингтоне. Зеленский сходу потребовал предоставить от США гарантии безопасности европейским миротворцам. А самим при этом не участвовать в переговорах с Россией, только подключившись когда-то постфактум.

Подобная наглость быстро вывела из себя и Трампа, и Джей Ди Вэнса. Вице-президент США указал на все проблемы ВСУ с нехваткой солдат и насильственной мобилизацией на Украине. Трамп же потребовал заключения сделки по редкоземельным металлам здесь и сейчас. Иначе США окончательно сворачивают свои программы военной помощи Киеву".

Политолог Марат Башаров уверен, что поведение Зеленского на прошедшей встрече войдет в историю.

"Так ведет себя тот, кто видит эшафот", – пишет он в своем телеграм-канале.

"Я даже не подозревала, что двусторонняя встреча глав государств может быть интересней финала Чемпионата мира по футболу!" – эмоционально заметила в своем телеграм-канале политический консультант Мария Сергеева.