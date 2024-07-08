Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать землю в белорусских селах
Это позволит горожанам обзавестись дачей и приобщить детей к природе, считает президент республики
08 июля 2024, 09:00, ИА Амител
Александр Лукашенко призвал россиян и украинцев задуматься о покупке земли в неперспективных белорусских селах, пишет "Белта".
"Самые близкие наши друзья из Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах. Это же прекрасные места, чудо места. Они не должны погибнуть", – сказал президент.
Лукашенко отметил, что это не только позволит горожанам обзавестись дачей, но и приобщить детей к природе.
При этом он призвал поторопиться, потому что другие россияне и украинцы уже охотно покупают землю, привлекаемые спокойствием и тишиной.
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