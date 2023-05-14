Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, гимна и герба Белоруссии

На официальных мероприятиях он не появлялся после визита в Москву на 9 мая

14 мая 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: kp.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил празднование Дня флага, герба и гимна. Трансляцию праздничных мероприятий показывал телеканал СБ ТВ.

Поздравительную речь Лукашенко опубликовали на сайте президента, однако во время церемонии зачитывал её премьер-министр Роман Головченко.

Отмечается, что Александр Лукашенко не появлялся на публике после своего визита в Москву на 9 мая. Он также пропустил неформальный завтрак лидеров стран СНГ.