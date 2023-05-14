Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, гимна и герба Белоруссии
На официальных мероприятиях он не появлялся после визита в Москву на 9 мая
14 мая 2023, 19:29, ИА Амител
Фото: kp.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил празднование Дня флага, герба и гимна. Трансляцию праздничных мероприятий показывал телеканал СБ ТВ.
Поздравительную речь Лукашенко опубликовали на сайте президента, однако во время церемонии зачитывал её премьер-министр Роман Головченко.
Отмечается, что Александр Лукашенко не появлялся на публике после своего визита в Москву на 9 мая. Он также пропустил неформальный завтрак лидеров стран СНГ.
20:24:48 14-05-2023
Жаль...! Если батьки не станет, получим ещё одну "Украину" под боком...
05:21:34 15-05-2023
Гость (20:24:48 14-05-2023) Жаль...! Если батьки не станет, получим ещё одну "Украину" п... А ты думаешь батька вечный? А чтобы вторую Украину не получить, стоит ту политику, при которой белорусы будут видеть более выгодного союзника в РФ, а не в Европе. При этом не трясти мощами СССР и "старшим братом"
21:10:01 14-05-2023
Он и на параде выглядел неважно...