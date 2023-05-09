Путин и лидеры иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Российского лидера сопровождали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении
09 мая 2023, 15:18, ИА Амител
Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония прошла в Александровском саду. Главу государства сопровождали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.
Здесь солдаты Кремлёвского полка от их имени возложили венок, а сами главы государств принесли цветы. Также цветы положили к стелам городов-героев.
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