Путин и лидеры иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Российского лидера сопровождали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении

09 мая 2023, 15:18, ИА Амител

Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в Александровском саду. Главу государства сопровождали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

Здесь солдаты Кремлёвского полка от их имени возложили венок, а сами главы государств принесли цветы. Также цветы положили к стелам городов-героев.