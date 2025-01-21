Лукашенко раскритиковал Трампа за оскорбления Байдена
По словам президента Белоруссии, Трамп "опорочил бедного старика"
21 января 2025, 20:30, ИА Амител
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство по поводу высказываний президента США Дональда Трампа о Джо Байдене. О своих впечатлениях от инаугурации республиканца белорусский лидер рассказал рабочим Минского автомобильного завода, сообщает БелТА.
Лукашенко признался, что никогда не был поклонником Байдена, но отметил, что на инаугурации он выглядел "приличнее" Трампа.
"Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис", – сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что перестал слушать речь Трампа, когда тот начал критиковать Байдена, Харрис и других представителей прежней администрации.
Лукашенко считает, что неприемлемо "обижать, оскорблять тех, кто был до тебя".
"Надо отдать должное. Не надо их уничтожать", – отметил белорусский лидер.
20:38:13 21-01-2025
Тоже хочется сказать. Александр Григорьевич, не заискивайте с ними, никто это не оценит.
00:13:34 22-01-2025
В мразм уходит дед. Или соломку стелит перед будующими поколениями. Посмотрите его агитацию в 1994 году
00:25:24 22-01-2025
А если об этом высказывание узнает Трамп со своей Меланией?
01:01:47 22-01-2025
Как в том анекдоте: " Я тоже могу выйти на Красную площадь и прокричать "Рейган -дурак!"
🤣
07:50:28 22-01-2025
думаю, что омэриканский президент без междометий и наставлений председателя кфх из из страны СНГ разберется что и когда ему говорить.
07:53:24 22-01-2025
Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? ---- если бы вам прострелили ухо, вы бы возможно не считали его настолько безобидным. Понятно, что не он организовал, он уже с трудом помнил, кто он, но юридически он был глава спецслужб, значит отвечает. А сколько лет до этого пытался посадить Трампа, тут старость не отмазка
09:52:47 22-01-2025
Трамп все правильно про этого Байдена сказал. Я бы еще добавил нецензурно.
И надо помнить что этот Байден - никто и был никем. Он повторял то что ему гооворили в микрофоне в ухе. А вот кто им управлял мы с вами так и не узнали. Гоголь - наш великий писатель знал. Поэтому я его условно называю Вий. Он тот про кого в библии написано. И теперь этот Вий сегодня терпит полный разгром на украине а почему то украина для Вия вопрос принципиальный - там у него медом намазано, есть там что то что он не может сдать прямо никак. И сегодня смотрите внимательно - этот Вий вылезет и начнет вести войну с Россией сам. Лично. Про это Гоголь нас с вами предупредил. И вот еще что. Смотреть в глаза Вию нельзя. Тварь обладает сверхгипнозом и даже священник прошедший огонь и воду с 2014 года посмотрев на него может потерять разум сразу. Эту руководящую всем тварь нужно сейчас не упустить. Отследить его появление на украине и накрыть Орешником а может и еще чем похлеще накрыть
10:11:34 22-01-2025
майор (09:52:47 22-01-2025) Трамп все правильно про этого Байдена сказал. Я бы еще добав... проект новая хазария
11:44:20 22-01-2025
майор (09:52:47 22-01-2025) Трамп все правильно про этого Байдена сказал. Я бы еще добав... Господин майор, ты родов войск будешь? Микрофон в ухе говорить не может, это другое оборудование, для твоего понимания чтобы в ухе что то говорило, в твоем шпионском арсенале существуют громкоговорители, чем пользуется и наш президент. Это прекрасно было видно, как Владимир Владимирович на пресс конференции, мгновенно, словно ИИ "Алиса", отвечал на любые вопросы.