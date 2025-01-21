Лукашенко раскритиковал Трампа за оскорбления Байдена

По словам президента Белоруссии, Трамп "опорочил бедного старика"

21 января 2025, 20:30, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство по поводу высказываний президента США Дональда Трампа о Джо Байдене. О своих впечатлениях от инаугурации республиканца белорусский лидер рассказал рабочим Минского автомобильного завода, сообщает БелТА.

Лукашенко признался, что никогда не был поклонником Байдена, но отметил, что на инаугурации он выглядел "приличнее" Трампа.

"Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис", – сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что перестал слушать речь Трампа, когда тот начал критиковать Байдена, Харрис и других представителей прежней администрации.

Лукашенко считает, что неприемлемо "обижать, оскорблять тех, кто был до тебя".