Трамп подписал указ об отмене 78 решений, которые принял Байден
Новый президент также ввел запрет на принятие новых нормативных актов до тех пор, пока новая администрация не установит полный контроль над работой правительства
21 января 2025, 11:26, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, которые принял его предшественник Джо Байден. Как сообщает "360" со ссылкой на ABC, документы глава Соединенных Штатов подписал в ходе выступления перед сторонниками на стадионе.
Помимо отмены этих решений, президент ввел запрет на принятие новых нормативных актов до тех пор, пока новая администрация не установит полный контроль над работой правительства. А также подписал указ с требованием вернуть всех федеральных госслужащих с удаленной работы в офис.
Кроме этого, Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения – юридически обязательного международного договора по тематике изменения климата, который, в том числе, регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Президент выходил из него в течение своего первого срока, однако последующая администрация вернулась к соглашению.
11:37:16 21-01-2025
Может даже хорошая новость, вдруг там есть что нам на пользу
12:14:49 21-01-2025
Гость (11:37:16 21-01-2025) Может даже хорошая новость, вдруг там есть что нам на пользу... Кому это вам? Трамп что ваш президент? Если вы гражданин РФ, то все ваши вопросы и ожидания необходимо адресовать российской власти.
12:46:52 21-01-2025
Гость (12:14:49 21-01-2025) Кому это вам? Трамп что ваш президент? Если вы гражданин РФ,... необходимо адресовать российской власти --- то что может сделать для любой страны гегемон, никакая власть не сможет. Гегемон может порвать экономику любой страны, а может наоборот, практически содержать страну, у которой вообще нет экономики. А если есть, так развить ее, как ни у какой власти не получится. Гегемон выпускает мировую валюту, без которой ни одна страна ничего не может не купить, не продать. Он может как дать эту валюту любой стране, так и лишить ее любую страну. Это и есть настоящая власть, мировая
13:09:18 21-01-2025
Гость (12:46:52 21-01-2025) необходимо адресовать российской власти --- то что может сде... ну гегемон это только дьявол будет и гегемонить он будет всего 4 года. И до этого далеко это в 30 веке только может случиться
нонешние гегемонишки англосаксонские они что дети малые - под себя токма могут напакостить
11:38:21 21-01-2025
пока молодец!
дальше будем посмотреть...
12:52:48 21-01-2025
Потому что там демократия.То есть власть народа )
13:05:40 21-01-2025
Гость (12:52:48 21-01-2025) Потому что там демократия.То есть власть народа )... хорошая шутка!
15:49:04 21-01-2025
Гость (12:52:48 21-01-2025) Потому что там демократия.То есть власть народа )... Вы уверены? )))
13:04:56 21-01-2025
надеюсь каждый день его президенства будет таким же плодотворным
начало хорошее
13:08:50 21-01-2025
майор (13:04:56 21-01-2025) надеюсь каждый день его президенства будет таким же плодотво... нам не интересно мы это в 90-е прошли
13:45:14 21-01-2025
Musik (13:08:50 21-01-2025) нам не интересно мы это в 90-е прошли... В 90-е все было наоборот, была власть либералов, тех, кто Трампа посадить хотел
15:11:28 21-01-2025
Гость (13:45:14 21-01-2025) В 90-е все было наоборот, была власть либералов, тех, кто Тр... какая разница, кто у власти в США консерваторы или демократы, те же груши, только сбоку. Как США все страны, несогласных с ее политикой разрушала, так и будет продолжать это делать, как грабила другие страны, так и будет это делать при любом президенте.
16:03:33 21-01-2025
Гость (15:11:28 21-01-2025) какая разница, кто у власти в США консерваторы или демократы... как грабила другие страны --- это да, но при консерваторах есть небольшой шанс порешать, а при либералах никакого. А лучше, когда шанс, хоть маленький, но есть. С Кеннеди же шанс был использован. Трамп пообещал рассекретить, кто в его убийстве замешан
16:55:20 21-01-2025
Гость (13:45:14 21-01-2025) В 90-е все было наоборот, была власть либералов, тех, кто Тр... я в сортах жуликов не разбираюсь.