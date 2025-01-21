Трамп подписал указ об отмене 78 решений, которые принял Байден

Новый президент также ввел запрет на принятие новых нормативных актов до тех пор, пока новая администрация не установит полный контроль над работой правительства

21 января 2025, 11:26, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, которые принял его предшественник Джо Байден. Как сообщает "360" со ссылкой на ABC, документы глава Соединенных Штатов подписал в ходе выступления перед сторонниками на стадионе.

Помимо отмены этих решений, президент ввел запрет на принятие новых нормативных актов до тех пор, пока новая администрация не установит полный контроль над работой правительства. А также подписал указ с требованием вернуть всех федеральных госслужащих с удаленной работы в офис.

Кроме этого, Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения – юридически обязательного международного договора по тематике изменения климата, который, в том числе, регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. Президент выходил из него в течение своего первого срока, однако последующая администрация вернулась к соглашению.