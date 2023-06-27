НОВОСТИОбщество

Дело Пригожина закрыли

В связи с прекращением преступных действий

27 июня 2023, 15:40, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина закрыли, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В Центре общественных связей спецслужбы отметили, что участники мятежа 24 июня "прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", с учетом чего и "иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела".

Накануне президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, в котором заявил, что ситуацию разрешили благодаря сплоченности и патриотизму граждан.

Напомним, 26 июня сообщили, что расследование мятежа продолжается и для принятия решения о прекращении дела "прошло слишком мало времени".

Фото: unsplash.com

США считают, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Беларуси

Незадолго до этого официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США хотели бы, чтобы группа "Вагнер" была распущена
НОВОСТИПолитика
мятеж ЧВК Вагнер

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

16:01:52 27-06-2023

6 вертолетов и самолет сами упали?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:26 27-06-2023

по понятиям кремль живёт

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:31 27-06-2023

Евгению Викторовичу лучше бы публично предоставить неоспоримые доказательства саботажа и диверсий, о которых он говорил. И лучше на диктофоне! А не вестись на какие-то разводняки по захвату Москвы. Думаю так бы было эффективнее для решения его задачи. Он думал что у него всё схвачено, а в итоге его задействовали во вражеском сценарии.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:00 27-06-2023

А лётчиков списали ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:30 27-06-2023

Это урок для всех силовиков и военных - при следующем путче никаких действий не предпринимать!

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров