Дело Пригожина закрыли

В связи с прекращением преступных действий

27 июня 2023, 15:40, ИА Амител

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Уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина закрыли, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В Центре общественных связей спецслужбы отметили, что участники мятежа 24 июня "прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", с учетом чего и "иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела".

Накануне президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, в котором заявил, что ситуацию разрешили благодаря сплоченности и патриотизму граждан.

Напомним, 26 июня сообщили, что расследование мятежа продолжается и для принятия решения о прекращении дела "прошло слишком мало времени".