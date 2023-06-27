Дело Пригожина закрыли
В связи с прекращением преступных действий
27 июня 2023, 15:40, ИА Амител
Уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина закрыли, пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
В Центре общественных связей спецслужбы отметили, что участники мятежа 24 июня "прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", с учетом чего и "иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела".
Накануне президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, в котором заявил, что ситуацию разрешили благодаря сплоченности и патриотизму граждан.
Напомним, 26 июня сообщили, что расследование мятежа продолжается и для принятия решения о прекращении дела "прошло слишком мало времени".
16:01:52 27-06-2023
6 вертолетов и самолет сами упали?
16:27:26 27-06-2023
по понятиям кремль живёт
16:27:31 27-06-2023
Евгению Викторовичу лучше бы публично предоставить неоспоримые доказательства саботажа и диверсий, о которых он говорил. И лучше на диктофоне! А не вестись на какие-то разводняки по захвату Москвы. Думаю так бы было эффективнее для решения его задачи. Он думал что у него всё схвачено, а в итоге его задействовали во вражеском сценарии.
16:33:00 27-06-2023
А лётчиков списали ?
16:46:30 27-06-2023
Это урок для всех силовиков и военных - при следующем путче никаких действий не предпринимать!