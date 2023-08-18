Лукашенко рассказал, кто будет следующим президентом России
По его словам, никто другой сейчас занять этот пост не может
18 августа 2023, 08:32, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, кто, по его мнению, победит на следующих выборах президента в России. Его слова передает РИА Новости.
Лукашенко заявил, что выбирать главу государства россияне будут через полгода, а конкурентов Владимиру Путину в России сейчас нет.
Он также добавил, что, по его мнению, сейчас никто другой не может занять этот пост. Лукашенко пояснил, что в большой стране много проблем, которые нужно решать.
08:42:47 18-08-2023
Про это мы и без картофельного папы знаем
08:47:32 18-08-2023
Не заменимых у нас нет!
11:22:40 18-08-2023
Гость (08:47:32 18-08-2023) Не заменимых у нас нет!... У вас - да.
09:02:04 18-08-2023
А Лукашенко не желает сесть на трон росейскай?
09:05:02 18-08-2023
Гость (09:02:04 18-08-2023) А Лукашенко не желает сесть на трон росейскай? ... Толку больше было бы...
09:11:40 18-08-2023
Гость (09:02:04 18-08-2023) А Лукашенко не желает сесть на трон росейскай? ... И чем он лучше, вот из-за таких как вы мы так и живём.
09:16:24 18-08-2023
Гость (09:11:40 18-08-2023) И чем он лучше, вот из-за таких как вы мы так и живём. ... А точно из-за нас вы так живете? Ничего не попутали?
10:15:57 18-08-2023
Гость (09:16:24 18-08-2023) А точно из-за нас вы так живете? Ничего не попутали?... Точно из-за вас, вы же предлагаете сменить одного царя на другого, ваша любовь к сильной руке читается легко, а правитель всегда становится таким, каким его желает видеть народ,
10:24:31 18-08-2023
Гость (10:15:57 18-08-2023) Точно из-за вас, вы же предлагаете сменить одного царя на др... Вам бы таблеточек каких пропить что-ли. Может. полегчает...
10:57:06 18-08-2023
Гость (10:15:57 18-08-2023) Точно из-за вас, вы же предлагаете сменить одного царя на др... В такой большой по территории и многонациональной стране нужна сильная рука, чтобы хоть как-то удержать и не "свалиться" в хаос.
09:09:34 18-08-2023
На эти выборы надо всем прийти и выразить свою позицию.
09:15:32 18-08-2023
Гость (09:09:34 18-08-2023) На эти выборы надо всем прийти и выразить свою позицию.... Кто-то сомневается в позиции большинства населения? Кого-то эта позиция волнует? Все равно результаты будут подсчитаны так, как надо (не зависимо от самих результатов)...
10:12:29 18-08-2023
Гость (09:15:32 18-08-2023) Кто-то сомневается в позиции большинства населения? Кого-то ... Оспадя, хватит этого фатализма, если мы 90% придем и проголосуем, а не 30%, то им трудно будет приписывать.
11:24:21 18-08-2023
Гость (09:15:32 18-08-2023) Кто-то сомневается в позиции большинства населения? Кого-то ... А кто то реально сомневается в позиции большинства? Вы думаете большинство не за Путина? Очень интересное мнение) Я бы даже сказал парадоксальное)
12:57:01 18-08-2023
Гость (11:24:21 18-08-2023) А кто то реально сомневается в позиции большинства? Вы думае... Я точно за Путина. Он что-то правильно делает, раз Запад сменил улыбочку на силовое давление на Россию.
09:19:26 18-08-2023
Кто-то ещё всерьёз думает, что мы что-то выбираем и выборы что-то решают? Это не про нас!
09:43:25 18-08-2023
Вопрос (09:19:26 18-08-2023) Кто-то ещё всерьёз думает, что мы что-то выбираем и выборы ч... Значит сидите дома на попе ровно и ждите манны небесной и не нойте
10:23:13 18-08-2023
Гость (09:43:25 18-08-2023) Значит сидите дома на попе ровно и ждите манны небесной ... Ну вот один раз по недосмотру выбрали зюганова. И что? Да он сам отказался в пользу кого надо! Шапито...
10:18:17 18-08-2023
Вопрос (09:19:26 18-08-2023) Кто-то ещё всерьёз думает, что мы что-то выбираем и выборы ч... Рабская позиция, от нас ничего не зависит, ну и получите тогда, то что заслужили.
10:26:50 18-08-2023
Гость (10:18:17 18-08-2023) Рабская позиция, от нас ничего не зависит, ну и получите тог... А у кого не рабская - добро пожаловать в автозак! Такая вот демократия. Выбор небогатый...
10:53:08 18-08-2023
Гость (10:26:50 18-08-2023) А у кого не рабская - добро пожаловать в автозак! Такая вот ... Вас не кто не посадит в автозак за то, что вы придёте и проголосуете.
11:00:03 18-08-2023
Гость (10:26:50 18-08-2023) А у кого не рабская - добро пожаловать в автозак! Такая вот ... И много в автозак попало?
11:26:09 18-08-2023
Гость (10:26:50 18-08-2023) А у кого не рабская - добро пожаловать в автозак! Такая вот ... А за что в автозак садили? За то что неправильно проголосовал на выборах? Да ну? Расскажите и кого же так посадили?
09:26:11 18-08-2023
С таким легализованным обманом как у нас - голосую за человека, он отказывается в пользу мне неизвестного - выборы превратились в балаган
10:23:09 18-08-2023
Гость (09:26:11 18-08-2023) С таким легализованным обманом как у нас - голосую за челов... И вы смирились, ну тогда не нойте.
10:29:09 18-08-2023
Гость (10:23:09 18-08-2023) И вы смирились, ну тогда не нойте.... А вот буду ныть! Тебе назло...
10:25:04 18-08-2023
В РФ женщинам в 65, а мужчинам в 70 лет назначают социальную пенсию - это показатель нетрудоспособного возраста. Арифметика проста: 2024-1952=72 года.
11:04:44 18-08-2023
Гость (10:25:04 18-08-2023) В РФ женщинам в 65, а мужчинам в 70 лет назначают социальную... Если не ошибаюсь, воэраст выхода на пенсию : женщины - в 60 лет, мужчины - в 65 лет. При этом, этот возраст повышается постепенно - по 6 мес. каждый год.
12:08:17 18-08-2023
Гость (11:04:44 18-08-2023) Если не ошибаюсь, воэраст выхода на пенсию : женщины - в 60 ... Да это тем, кто не работал
14:32:26 18-08-2023
Гость (12:08:17 18-08-2023) Да это тем, кто не работал ... Это общее правило: 60 и 65 лет. Но есть отдельные категории (многодетные, "горячая сетка" и т.д.), у которых свои правила назначения пенсии. Не надо мутить народ.
11:30:01 18-08-2023
Гость (10:25:04 18-08-2023) В РФ женщинам в 65, а мужчинам в 70 лет назначают социальную... Джо Байден/Возраст 80 лет, дата рождения: 20 ноября 1942 г.
10:37:45 18-08-2023
Он давеча еще говорил, что цели СВО уже выполнены.
10:59:03 18-08-2023
Лукашенко вот точно знает, кто будет президентом. А он всяко знает больше, чем мы тут с вами ;)
11:10:38 18-08-2023
Гость (10:15:57 18-08-2023) Точно из-за вас, вы же предлагаете сменить одного царя на др... Соглашусь, у народа нет никакого желания участвовать в самоуправлении, подавай им "хорошего" царя чтобы он все сделал.
11:42:18 18-08-2023
Батька ,конечно,фрукт ещё тот,знает что говорить и как себя вести. Потому ,видно ,и народ живёт у него и ворьё не правит бал.В стране всегда порядок.
23:00:44 18-08-2023
А как же сменяемость власти во всех странах особенно развитых Мира?????? И ничего живут лучше чем мы?????