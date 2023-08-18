Лукашенко рассказал, кто будет следующим президентом России

По его словам, никто другой сейчас занять этот пост не может

18 августа 2023, 08:32, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, кто, по его мнению, победит на следующих выборах президента в России. Его слова передает РИА Новости.

Лукашенко заявил, что выбирать главу государства россияне будут через полгода, а конкурентов Владимиру Путину в России сейчас нет.

Он также добавил, что, по его мнению, сейчас никто другой не может занять этот пост. Лукашенко пояснил, что в большой стране много проблем, которые нужно решать.