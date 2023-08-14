Турция ожидает Путина с визитом в ближайшее время

Будут обсуждаться двусторонние отношения, украинский вопрос и зерновая сделка

14 августа 2023, 15:14, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Анкара ожидает, что президент России Владимир Путин в ближайшее время приедет в страну с дипломатическим визитом. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet, ссылаясь на собственный источник.

Местные телеканалы сообщали о том, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в конце лета – начале осени могут провести личную встречу для обсуждения актуальных вопросов. Отмечалось, что дата и время еще обсуждаются.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявлял о том, что стороны договариваются о встрече. Лидеры стран будут обсуждать двусторонние отношения, украинский вопрос и зерновую сделку.