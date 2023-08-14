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Турция ожидает Путина с визитом в ближайшее время

Будут обсуждаться двусторонние отношения, украинский вопрос и зерновая сделка

14 августа 2023, 15:14, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Анкара ожидает, что президент России Владимир Путин в ближайшее время приедет в страну с дипломатическим визитом. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet, ссылаясь на собственный источник.

Местные телеканалы сообщали о том, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в конце лета – начале осени могут провести личную встречу для обсуждения актуальных вопросов. Отмечалось, что дата и время еще обсуждаются.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также заявлял о том, что стороны договариваются о встрече. Лидеры стран будут обсуждать двусторонние отношения, украинский вопрос и зерновую сделку.

Владимир Путин Политика Турция

Комментарии 3

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Гость

16:24:06 14-08-2023

Только бы без дарений с нашей стороны обошлось!!!!!!!!!!!!!! зарплаты и так маленькие!!!!!!!!

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Гость

16:45:08 14-08-2023

Гость (16:24:06 14-08-2023) Только бы без дарений с нашей стороны обошлось!!!!!!!!!!!!!!... Не переживайте вам в обоих случаях ничего не перепадёт.

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Гость

16:49:05 14-08-2023

Не поедет. Мало ли ...

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