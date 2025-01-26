На досрочных выборах в Белоруссии проголосовали 41,81% избирателей
Самая высокая явка была в Брестской области
26 января 2025, 08:35, ИА Амител
Флаг Белоруссии / Фото: unsplash.com
Явка избирателей в ходе досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81%. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил ЦИК республики в Telegram-канале.
Досрочное голосование длилось с 21 по 25 января. Самая высокая явка была в Брестской области – 41,99%. В Витебской – 41,51%, в Гомельской – 41,72%, в Гродненской – 40,7%, в Минской – 42,68%, в Могилевской области – 42,95%, в Минске – 41,14%.
В ЦИК Белоруссии напомнили, что 26 января, в основной день голосования, участки будут открыты с 08:00 до 20:00 мск. Всего в выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.
08:51:33 26-01-2025
Что-то это всё напоминает
11:44:52 26-01-2025
Гость (08:51:33 26-01-2025) Что-то это всё напоминает... Тихановскую и Гуайдо
08:54:59 26-01-2025
И так понятно кто будет президентом
11:44:35 26-01-2025
Юстас (08:54:59 26-01-2025) И так понятно кто будет президентом ... Тихановская
09:09:56 26-01-2025
Тихановская побеждает?
10:13:38 26-01-2025
Интересно, за кого-же белорусы проголосуют? Прям не знаю что подумать.
11:44:19 26-01-2025
Гость (10:13:38 26-01-2025) Интересно, за кого-же белорусы проголосуют? Прям не знаю что... За Тихановскую
12:04:33 26-01-2025
После событий 2020 года, по-моему, белорусам не нужно объяснять, кто должен рулить страной дальше. Пример соседей показателен - можно было поиметь " демократию" по-украински ещё 4 года назад...
16:24:37 26-01-2025
Гость (12:04:33 26-01-2025) После событий 2020 года, по-моему, белорусам не нужно объяс... Всё верно!