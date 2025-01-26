На досрочных выборах в Белоруссии проголосовали 41,81% избирателей

Самая высокая явка была в Брестской области

26 января 2025, 08:35, ИА Амител

Флаг Белоруссии / Фото: unsplash.com

Явка избирателей в ходе досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81%. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил ЦИК республики в Telegram-канале.

Досрочное голосование длилось с 21 по 25 января. Самая высокая явка была в Брестской области – 41,99%. В Витебской – 41,51%, в Гомельской – 41,72%, в Гродненской – 40,7%, в Минской – 42,68%, в Могилевской области – 42,95%, в Минске – 41,14%.

В ЦИК Белоруссии напомнили, что 26 января, в основной день голосования, участки будут открыты с 08:00 до 20:00 мск. Всего в выборах участвуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко.