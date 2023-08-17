"Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности
На фотографии запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны
17 августа 2023, 21:59, ИА Амител
Автоматическая станция "Луна-25" сделала первый снимок лунной поверхности. Как сообщает госкорпорация "Роскосмос" в Telegram-канале, станция совершает полет по круговой орбите вокруг спутника Земли.
На фотографии запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.
Кратер Зееман является уникальным на Луне объектом и вызывает большой интерес для исследователей. Он не виден с Земли, а высота окружающего его вала достигает 8 км над поверхностью дна.
Фотографии дополняют уже имеющиеся сведения о кратере Зееман. Первый его снимок был сделан далеким предшественником действующей станции – аппаратом "Луна-3", пролетевшим над территорией в октябре 1959 года.
23:37:30 17-08-2023
ну где!? где??! где???!!! эти лунатики... или лунтики...!? чёрт их разберёт...