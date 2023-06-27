Барнаульского львенка по кличке Алтай привезли в Самару
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Виктора Томенко и Сергея Писарева за подарок
27 июня 2023, 13:45, ИА Амител
Львенка по кличке Алтай доставили из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" в Самару. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Новый житель нашего зоопарка – Алтай. Благодарю коллегу Виктора Томенко, зоопарк Барнаула и его директора Сергея Писарева за подарок для всей Самарской области!" – написал он в ВК.
О том, что маленького хищника привезли в самарский зверинец, также рассказал и руководитель "Лесной сказки". По словам Сергея Писарева, Алтай долетел хорошо, но по пути из Казани до Самары "ехал возмущался".
Напомним, в апреле в самарском зоопарке из-за обострившихся возрастных заболеваний умер единственный лев. После этого Сергей Писарев сообщил, что подарит коллегам львёнка, если ему не станут менять имя.
14:43:12 27-06-2023
Будь счастлив, малыш!
15:14:13 27-06-2023
Устал, маленький. Крепкого здоровья ему!