Барнаульского львенка по кличке Алтай привезли в Самару

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Виктора Томенко и Сергея Писарева за подарок

27 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: страница Дмитрия Азарова во "ВКонтакте" / vk.com/azarovlife

Львенка по кличке Алтай доставили из барнаульского зоопарка "Лесная сказка" в Самару. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Новый житель нашего зоопарка – Алтай. Благодарю коллегу Виктора Томенко, зоопарк Барнаула и его директора Сергея Писарева за подарок для всей Самарской области!" – написал он в ВК.

О том, что маленького хищника привезли в самарский зверинец, также рассказал и руководитель "Лесной сказки". По словам Сергея Писарева, Алтай долетел хорошо, но по пути из Казани до Самары "ехал возмущался".

Фото: страница Сергея Писарева во "ВКонтакте" / vk.com/id179756346

Напомним, в апреле в самарском зоопарке из-за обострившихся возрастных заболеваний умер единственный лев. После этого Сергей Писарев сообщил, что подарит коллегам львёнка, если ему не станут менять имя.