Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на телеканале НТВ
Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях новое сообщение о состоянии здоровья супруга, Тиграна Кеосаяна. Напомним, в начале января она сообщила, что режиссер пережил клиническую смерть и находится в коме. С тех пор новостей о его здоровье не было.
О том, в каком состоянии находится Тигран Кеосаян и есть ли какие-то прогнозы, – в материале amic.ru.
1
Что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна?
По словам Симоньян, на данный момент состояние ее мужа никак не изменилось. Пост об этом она опубликовала 19 января.
"Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне – знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится", – написала журналистка.
2
Что случилось с режиссером Тиграном Кеосаяном?
О том, что Кеосаян попал в больницу, Симоньян сообщила 9 января. В соцсетях она написала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
При этом жена режиссера не сообщила, когда именно его госпитализировали. Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники утверждал, что это произошло еще в 2024-м – 27 декабря.
3
Что такое клиническая смерть?
Врач общей практики Антон Лобода в беседе с изданием "Царьград" пояснил, что это состояние, при котором останавливаются дыхание и кровообращение.
"Сердце не работает, легкие не дышат, мозг не кровоснабжается и кислорода не получает", – цитирует издание медика. Специалист подчеркнул, что вывести человека из состояния клинической смерти и вернуть к жизни можно только в том случае, если очень быстро оказать необходимую помощь.
4
Из-за чего Кеосаян пережил клиническую смерть?
Подробностей о том, что именно произошло, Симоньян не раскрыла. Но при этом она подчеркивала, что у ее супруга "давным-давно очень больное сердце".
А Baza напоминала, что до этого Кеосаян уже дважды переносил инфаркт: в 2008 и 2010 годах.
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Как звездные друзья Кеосаяна отреагировали на новости о его клинической смерти?
Многие знаменитости выразили слова поддержки семье Кеосаяна и пожелали режиссеру скорейшего выздоровления.
Так, Ксения Собчак сообщила, что давно была в курсе ситуации и знает, что Маргарита Симоньян каждый день ездит к мужу в больницу.
"Пусть жизнь победит смерть", – написала Собчак.Отреагировал на ситуацию и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кеосаяна он назвал своим другом.
"Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления", – сказал Песков.
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Чем известен Тигран Кеосаян?
Тигран Кеосаян – известный российский продюсер и режиссер. Сын Эдмонда Кеосаяна, который снял культовую трилогию "Неуловимых мстителей".
Самые известные фильмы Кеосаяна-младшего: "Заяц над бездной" (2006), "Ялта-45" (2011), "Три товарища" (2012) и "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018).
Также Кеосаян работал на телевидении. Самый известный проект – политическая передача "Международная пилорама", которая в течение нескольких последних лет выходила на НТВ.
17:32:17 20-01-2025
Очень хочется видеть его снова энергичным и жизнерадостным , радуя своим обаянием и остротой ума !!!
18:05:41 20-01-2025
Интересное кино
19:14:35 20-01-2025
Спи вечным сном! Не помни о прошлом...
10:42:37 21-01-2025
В этой жизни ничего просто так не бывает. Относится ко всем.
10:50:40 21-01-2025
Гость (10:42:37 21-01-2025) В этой жизни ничего просто так не бывает. Относится ко всем....
Продолжай верить в эту чушь.
14:14:31 26-01-2025
Тигран, возвращайтесь! Вы здесь ещё нужны! Выздоравливайте поскорей! Здоровья, здоровья, здоровья! И много сил, терпения и выдержки семье, всем родным: Маргарите и мамам, в первую очередь. Только любовь способна на чудеса. Пусть чудо произойдёт!