С момента, когда Маргарита Симоньян сообщила о госпитализации мужа, прошло больше десяти дней

20 января 2025, 12:32, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на телеканале НТВ

Маргарита Симоньян опубликовала в соцсетях новое сообщение о состоянии здоровья супруга, Тиграна Кеосаяна. Напомним, в начале января она сообщила, что режиссер пережил клиническую смерть и находится в коме. С тех пор новостей о его здоровье не было.

О том, в каком состоянии находится Тигран Кеосаян и есть ли какие-то прогнозы, – в материале amic.ru.

1 Что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна? По словам Симоньян, на данный момент состояние ее мужа никак не изменилось. Пост об этом она опубликовала 19 января. "Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне – знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится", – написала журналистка.

2 Что случилось с режиссером Тиграном Кеосаяном? О том, что Кеосаян попал в больницу, Симоньян сообщила 9 января. В соцсетях она написала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. При этом жена режиссера не сообщила, когда именно его госпитализировали. Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники утверждал, что это произошло еще в 2024-м – 27 декабря.

3 Что такое клиническая смерть? Врач общей практики Антон Лобода в беседе с изданием "Царьград" пояснил, что это состояние, при котором останавливаются дыхание и кровообращение. "Сердце не работает, легкие не дышат, мозг не кровоснабжается и кислорода не получает", – цитирует издание медика. Специалист подчеркнул, что вывести человека из состояния клинической смерти и вернуть к жизни можно только в том случае, если очень быстро оказать необходимую помощь.

4 Из-за чего Кеосаян пережил клиническую смерть? Подробностей о том, что именно произошло, Симоньян не раскрыла. Но при этом она подчеркивала, что у ее супруга "давным-давно очень больное сердце". А Baza напоминала, что до этого Кеосаян уже дважды переносил инфаркт: в 2008 и 2010 годах.

5 Как звездные друзья Кеосаяна отреагировали на новости о его клинической смерти? Многие знаменитости выразили слова поддержки семье Кеосаяна и пожелали режиссеру скорейшего выздоровления. Так, Ксения Собчак сообщила, что давно была в курсе ситуации и знает, что Маргарита Симоньян каждый день ездит к мужу в больницу. "Пусть жизнь победит смерть", – написала Собчак. Отреагировал на ситуацию и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кеосаяна он назвал своим другом. "Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления", – сказал Песков.