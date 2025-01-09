Собчак поддержала Симоньян после признаний о тяжелом состоянии Кеосаяна

Журналистка рассказала, что давно знала о тяжелом состоянии режиссера

09 января 2025, 17:45, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Журналистка Ксения Собчак поддержала главреда RT Маргариту Симоньян, муж которой, режиссер Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак призналась, что давно знала об этой ситуации. По ее словам, Симоньян каждый день ездит к супругу и проводит много времени рядом.

"Пусть жизнь победит смерть", – добавила журналистка.

Ранее Симоньян рассказала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Она не уточнила, что именно с ним, но отметила, что у режиссера давно "больное сердце". По данным СМИ, супруг Симоньян попал в больницу еще в конце декабря, а в прошлом уже перенес два инфаркта.