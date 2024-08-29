Любителей вейпов начала поражать новая опасная болезнь
Врачи сравнивают ее с коронавирусом из-за схожести симптомов
29 августа 2024, 17:07, ИА Амител
Легкие любителей вейпов стала повреждать новая болезнь – EVALI. Как сообщает Минздрав РФ, это острое легочное повреждение, которое схоже по своему течению с коронавирусом.
Среди симптомов заболевания выделяют температуру, общую слабость, недомогание, кашель и одышку, а также патологические изменения в легких курильщика, которые легко выявляются при помощи компьютерной томографии. Вместе с тем EVALI отличается от коронавируса тем, что одним из первых симптомов нового заболевания принято считать нарушения в работе пищеварительной системы человека.
В Минздраве отметили, что изучение болезни замедлилось с началом пандемии из-за схожести вызываемых симптомов. Кроме того, выявляемость EVALI и вовсе остановилась на одном уровне. Вместе с тем это не снижает ее опасность для любителей электронных сигарет.
18:18:46 29-08-2024
ужасная болезнь!
06:30:14 30-08-2024
Любители вейпов не поверят в эту болезнь. "Вы всё врёте!"
09:35:06 30-08-2024
Еще одно подтверждение рукотворности "пандемии"...Вероятнее всего хим.агент, вызывающий симптоматику сначала испытали через аэрозольные системы распространения, коими "вейпы" и являются...Всегда поражался как разрешили эти системы, которые в два счета превращаются в оружие массового поражения (состав жижи никому не известен и легко может быть подменен)