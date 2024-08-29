Врачи сравнивают ее с коронавирусом из-за схожести симптомов

29 августа 2024, 17:07, ИА Амител

Электронная сигарета / Фото: unsplash.com

Легкие любителей вейпов стала повреждать новая болезнь – EVALI. Как сообщает Минздрав РФ, это острое легочное повреждение, которое схоже по своему течению с коронавирусом.

Среди симптомов заболевания выделяют температуру, общую слабость, недомогание, кашель и одышку, а также патологические изменения в легких курильщика, которые легко выявляются при помощи компьютерной томографии. Вместе с тем EVALI отличается от коронавируса тем, что одним из первых симптомов нового заболевания принято считать нарушения в работе пищеварительной системы человека.

В Минздраве отметили, что изучение болезни замедлилось с началом пандемии из-за схожести вызываемых симптомов. Кроме того, выявляемость EVALI и вовсе остановилась на одном уровне. Вместе с тем это не снижает ее опасность для любителей электронных сигарет.