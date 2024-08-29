НОВОСТИПроисшествия

Любителей вейпов начала поражать новая опасная болезнь

Врачи сравнивают ее с коронавирусом из-за схожести симптомов

29 августа 2024, 17:07, ИА Амител

Электронная сигарета / Фото: unsplash.com
Электронная сигарета / Фото: unsplash.com

Легкие любителей вейпов стала повреждать новая болезнь – EVALI. Как сообщает Минздрав РФ, это острое легочное повреждение, которое схоже по своему течению с коронавирусом.

Среди симптомов заболевания выделяют температуру, общую слабость, недомогание, кашель и одышку, а также патологические изменения в легких курильщика, которые легко выявляются при помощи компьютерной томографии. Вместе с тем EVALI отличается от коронавируса тем, что одним из первых симптомов нового заболевания принято считать нарушения в работе пищеварительной системы человека.

В Минздраве отметили, что изучение болезни замедлилось с началом пандемии из-за схожести вызываемых симптомов. Кроме того, выявляемость EVALI и вовсе остановилась на одном уровне. Вместе с тем это не снижает ее опасность для любителей электронных сигарет.

Здоровье Сигареты

Комментарии 3

Avatar Picture
Evali&Navali

18:18:46 29-08-2024

ужасная болезнь!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

06:30:14 30-08-2024

Любители вейпов не поверят в эту болезнь. "Вы всё врёте!"

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:06 30-08-2024

Еще одно подтверждение рукотворности "пандемии"...Вероятнее всего хим.агент, вызывающий симптоматику сначала испытали через аэрозольные системы распространения, коими "вейпы" и являются...Всегда поражался как разрешили эти системы, которые в два счета превращаются в оружие массового поражения (состав жижи никому не известен и легко может быть подменен)

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров