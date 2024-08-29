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ВОЗ: подростки стали реже пользоваться презервативами

Специалисты отмечают, что нужно вести всестороннее просвещение подростков

29 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Подростки / Фото: pxhere.com/ru/photo/631607
Подростки / Фото: pxhere.com/ru/photo/631607

Согласно докладу ВОЗ, с 2014 года частота использования презервативов среди сексуально активных подростков в Европейском регионе и Канаде значительно снизилась.

В 2022 году, по сравнению с 2014-м, снизилась доля подростков, использующих презервативы. Частота использования оральных контрацептивов осталась на прежнем уровне. Около 30% юношей и 31% девушек не используют контрацептивы. Подростки из семей с низким уровнем дохода чаще сообщали о незащищенных половых контактах.

Исследование проводилось на основе данных 242 подростков 15 лет из 42 стран за период с 2014 по 2022 год.

В докладе подчеркивается необходимость всестороннего полового просвещения подростков и повышения доступности услуг, поддерживающих их сексуальное здоровье.

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Комментарии 10

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бгг

13:25:58 29-08-2024

им сначала нужно пояснить, что это такое...

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Гость

13:50:33 29-08-2024

бгг (13:25:58 29-08-2024) им сначала нужно пояснить, что это такое...... В ответ услышите: спрашивай, что тебе не ясно.

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Гость

13:30:16 29-08-2024

15 лет --- че не так с мамами девочек? Ну хотя бы 17

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Гость

15:08:06 29-08-2024

Гость (13:30:16 29-08-2024) 15 лет --- че не так с мамами девочек? Ну хотя бы 17... А с папами? В семье два родителя

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Гость

13:43:43 29-08-2024

... ну как же, по всем телеканалам, а в особенности, по ТНТ только и разговоров, что про куни да минеты... Поколение лизунов-сосальщиц взращивается.

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Гость

14:01:33 29-08-2024

После фейковой пандемии относиться к ВОЗ серьезно нельзя...Это проститутка на побегушках у БигФармы...Видать продажы кондомов упали, вот ВОЗовские маркетологи и начали бить в колокола...

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Гость

14:50:02 29-08-2024

презервативы должны стоить копейки, а у на они золотые.

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Гость

15:20:38 29-08-2024

Может быть, колебаться меньше стали?

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Musik

19:05:38 29-08-2024

Несколько раз используют.

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Гость

19:32:37 29-08-2024

Специалисты отмечают, что нужно вести всестороннее просвещение подростков////////// Они просвещенные, только у них денег нет! Не знаю, из чего делают изделия, но , возможно из золота с бриллиантами, ценник конский. Эх, в наше время по 2 копейки можно было купить гору презиков!

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