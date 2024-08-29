ВОЗ: подростки стали реже пользоваться презервативами
Специалисты отмечают, что нужно вести всестороннее просвещение подростков
29 августа 2024, 13:00, ИА Амител
Согласно докладу ВОЗ, с 2014 года частота использования презервативов среди сексуально активных подростков в Европейском регионе и Канаде значительно снизилась.
В 2022 году, по сравнению с 2014-м, снизилась доля подростков, использующих презервативы. Частота использования оральных контрацептивов осталась на прежнем уровне. Около 30% юношей и 31% девушек не используют контрацептивы. Подростки из семей с низким уровнем дохода чаще сообщали о незащищенных половых контактах.
Исследование проводилось на основе данных 242 подростков 15 лет из 42 стран за период с 2014 по 2022 год.
В докладе подчеркивается необходимость всестороннего полового просвещения подростков и повышения доступности услуг, поддерживающих их сексуальное здоровье.
13:25:58 29-08-2024
им сначала нужно пояснить, что это такое...
13:50:33 29-08-2024
бгг (13:25:58 29-08-2024) им сначала нужно пояснить, что это такое...... В ответ услышите: спрашивай, что тебе не ясно.
13:30:16 29-08-2024
15 лет --- че не так с мамами девочек? Ну хотя бы 17
15:08:06 29-08-2024
Гость (13:30:16 29-08-2024) 15 лет --- че не так с мамами девочек? Ну хотя бы 17... А с папами? В семье два родителя
13:43:43 29-08-2024
... ну как же, по всем телеканалам, а в особенности, по ТНТ только и разговоров, что про куни да минеты... Поколение лизунов-сосальщиц взращивается.
14:01:33 29-08-2024
После фейковой пандемии относиться к ВОЗ серьезно нельзя...Это проститутка на побегушках у БигФармы...Видать продажы кондомов упали, вот ВОЗовские маркетологи и начали бить в колокола...
14:50:02 29-08-2024
презервативы должны стоить копейки, а у на они золотые.
15:20:38 29-08-2024
Может быть, колебаться меньше стали?
19:05:38 29-08-2024
Несколько раз используют.
19:32:37 29-08-2024
Специалисты отмечают, что нужно вести всестороннее просвещение подростков////////// Они просвещенные, только у них денег нет! Не знаю, из чего делают изделия, но , возможно из золота с бриллиантами, ценник конский. Эх, в наше время по 2 копейки можно было купить гору презиков!