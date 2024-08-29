ВОЗ: подростки стали реже пользоваться презервативами

Специалисты отмечают, что нужно вести всестороннее просвещение подростков

29 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Подростки / Фото: pxhere.com/ru/photo/631607

Согласно докладу ВОЗ, с 2014 года частота использования презервативов среди сексуально активных подростков в Европейском регионе и Канаде значительно снизилась.

В 2022 году, по сравнению с 2014-м, снизилась доля подростков, использующих презервативы. Частота использования оральных контрацептивов осталась на прежнем уровне. Около 30% юношей и 31% девушек не используют контрацептивы. Подростки из семей с низким уровнем дохода чаще сообщали о незащищенных половых контактах.

Исследование проводилось на основе данных 242 подростков 15 лет из 42 стран за период с 2014 по 2022 год.

В докладе подчеркивается необходимость всестороннего полового просвещения подростков и повышения доступности услуг, поддерживающих их сексуальное здоровье.