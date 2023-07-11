Волонтеры водоканала вместе с детьми из онкоцентра сделали игрушки для животных

Эти подарки сотрудники барнаульской ресурсоснабжающей организации передадут в приют "Бусинка"

11 июля 2023, 09:25, ИА Амител

Кот. Когтеточка / Фото: garetsvisual / freepik.com

Молодые специалисты "Росводоканал Барнаул" две субботы подряд навещают пациентов детского онкологического центра. Волонтеры уже несколько лет сотрудничают с медицинским учреждением и помогают его маленьким пациентам.

"Не первый год мы поддерживаем ребятишек, борющихся с онкологией. А также дружим с частным приютом для животных "Бусинка". В этот раз мы решили реализовать совместный проект – вместе с детьми сделали игрушки для кошек и собак", – говорит ведущий инженер инспекции водных ресурсов Алексей Болдырев.

Он, будучи одним из самых активных членов Совета молодых специалистов барнаульского водоканала рассказывает, что волонтеры показали ребятам, как сделать когтеточки и удочки-дразнилки. Ребята с энтузиазмом поддержали идею мастер-класса. В ближайшее время подарки передадут подопечным "Бусинки".

Также своими эмоциями поделилась инженер инспекции водных ресурсов, член Совета молодых специалистов Юлия Мягкова. Она рассказывает, что волонтеры всегда волнуются перед каждым визитом в детское отделение онкоцентра и долго к ним готовятся, чтобы встречи получались полезными и теплыми.

"В этот раз мы рассказали о животных, об ответственности человека за братьев наших меньших, затронули и проблему бездомных кошек и собак. Дети рассказали нам о своих домашних любимцах. А затем вместе с нами с удовольствием делали игрушки для подопечных приюта", – говорит Юлия Мягкова.

Напомним, добровольческие инициативы – важная составляющая социально направленной деятельности предприятий "Росводоканала" во всех городах присутствия. 1 июня 2021 года волонтерское движение федерального оператора ЖКХ обрело бренд – "Росводоканал Добро".

Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"