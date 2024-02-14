Любовь с первого взгляда. Почему жительницы Барнаула выбирают OMODA в Автоцентре АНТ

Чем хорош автомобиль, созданный, чтобы его любили

14 февраля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KWZLW

OMODA и его счастливые владелицы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

И красивый, и технологичный, и надежный – так говорят об автомобиле OMODA C5 ("Омода Цэ5") его обладатели. В последние несколько месяцев на дорогах Барнаула стало больше как минимум на три счастливые автоледи. Они недавно приобрели новые машины бренда в "Автоцентре АНТ". Накануне 14 февраля сотрудницы компании "Сибирское здоровье" рассказали amic.ru, почему OMODA – это любовь с первого взгляда.

Чувствуешь себя королевой

Надежда Гладких за рулем своего стального красавца с ноября 2023 года. Более того, в ноябре она в принципе впервые села за руль, права получила всего месяцем ранее.

"В моей компании появилась возможность прибрести автомобиль на выгодных условиях. У меня тогда и прав-то не было. 20 октября прошлого года я сдала на права, а уже 24 октября мы поехали выбирать автомобиль – и сразу OMODA. А 26-го числа я уже выехала из салона на новеньком авто. Машина мне давно понравилась, вроде такая "девочковая", но при этом высокая, вместительная, классная, космическая. Для меня это действительно любовь с первого взгляда", – рассказала Надежда Гладких.

Когда только училась на права, все советовали купить "Витц": мол, начинать лучше с простого. Но Надежда сразу поставила высокую планку. И не пожалела.

Надежда Гладких / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"В него садишься и чувствуешь себя королевой. Мне, как новичку, важен функционал. И тут он очень обширный: камеры кругового обзора, которые позволяют безопасно парковаться, контроль слепых зон на зеркалах при перестроении и многое другое. Ну и комфорт. Сейчас холодно, а у меня сразу подогрев сидений и руля", – отметила Надежда.

Статусное авто для статусных женщин

Ольга Рогонова стала владелицей новенького красного автомобиля OMODA C5 на прошлой неделе.

"Это авто само по себе очень статусное. А красный цвет добавляет невероятную энергетику. Я увидела этого красавца на фото в нашем рабочем чате, сразу поняла – прям мой, любовь с первого взгляда. В течение двух дней все оформили, и вот я счастливая обладательница автомобиля, приковывающего взгляды", – восторженно рассказывает Ольга Рогонова.

В отличие от Надежды, у нее большой стаж вождения на трех разных авто. Но OMODA – первый, приобретенный в салоне.

Ольга Рогонова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Хозяин нового авто сразу видит разницу: никто не сидел, никто не курил, нет чужой энергетики. Ты садишься, и это сразу твое. И еще, конечно, техническое оснащение. Как говорит моя дочь: это космолет. Шикарный обзор, высокая посадка, я в нем на голову выше многих водителей, что дает уверенности за рулем. Размер – очень комфортно для высоких. Невероятно легко парковаться даже задом; камеры, сопровождение, голосовой помощник. Абсолютно на уровне европейских производителей", – подытожила Ольга.

Красота и не только

Антонина Гашкина приобрела автомобиль в октябре 2023 года.

"Первое, чем пленит OMODA, – конечно, красота. Второй важный лично для меня момент – комфорт. Все-таки уже хочется ездить на новом, современном автомобиле. И, конечно, все технические помощники, в том числе контроль полосы и соблюдения дистанции. Экологический режим с экономией топлива в городе, скоростной режим на трассе. В этом автомобиле предусмотрено все: комфорт, надежность, безопасность, стильный дизайн", – рассказала Антонина.

До OMODA она ездила на маленьком, но любимом Kia Picanto*. Но пересев на нового "китайца" на что-то меньшее уже не согласится.

Антонина Гашкина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Я посмотрела много вариантов. И китайские, и японские авто. Но остановилась именно на OMODA из-за ее технических характеристик и возможности приобрести максимальную комплектацию", – добавила Антонина Гашкина.

Если OMODA, то в "Автоцентре АНТ"

И Надежда, и Ольга, и Антонина купили OMODA в "Автоцентре АНТ". И предпродажным, и послепродажным сервисом довольны на все сто.

"Меня здесь покорили все сотрудники. Прекрасный менеджер, который подобрал максимально комфортные условия и помог получить авто раньше срока, и даже теперь всегда на связи. Прекрасный кредитный отдел, оформили все быстро. Чистый, приветливый сервис. А еще скидки и подарки, в том числе зимняя резина. Я теперь всем знакомым рекомендуют "Автоцентр АНТ", – рассказывает Надежда Гладких.

Ей, как и всем остальным клиентам, важно, что дилерский центр давно на рынке, имеет положительную репутацию и работает вдолгую, не навязывая ненужные услуги и не накручивая цену.

Ольга Рогонова добавляет: здесь действительно подбирают все под конкретного клиента.

"Мне особенно нравится, что менеджеры работают с каждым индивидуально. Отношение такое приятное, нам, девочкам, это тоже важно. При этом нет никакого угождения. Очень комфортная коммуникация", – подчеркнула Ольга.

Антонина Гашкина уже успела пройти техническое обслуживание. И говорит, что оно действительно на уровне. Новая машина, конечно, почти не требует внимания. Но даже на каких-то мелочах уровень сервиса в "Автоцентре АНТ" достоин похвалы.

OMODA и его счастливые владелицы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

OMODA любят не только женщины, но и мужчины. Они отмечают мощный мотор, интеллектуальную систему полного привода с шестью режимами управления, мультимедийно-развлекательный комплекс с голосовым управлением и большой панорамный люк.

Кстати, в конце октябре прошлого года более 30 владельцев OMODA – клиенты "Автоцентра АНТ" – стали участниками автопробега в честь годовщины присутствия бренда в России. Вышло очень "омодно".

Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 17:00

Отдел продаж: +7 (3852) 230−030

Сервисный центр: +7 (3852) 230−020

Сайт: omoda-ant22.ru

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