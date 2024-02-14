Любовь с первого взгляда. Почему жительницы Барнаула выбирают OMODA в Автоцентре АНТ
Чем хорош автомобиль, созданный, чтобы его любили
14 февраля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KWZLW
И красивый, и технологичный, и надежный – так говорят об автомобиле OMODA C5 ("Омода Цэ5") его обладатели. В последние несколько месяцев на дорогах Барнаула стало больше как минимум на три счастливые автоледи. Они недавно приобрели новые машины бренда в "Автоцентре АНТ". Накануне 14 февраля сотрудницы компании "Сибирское здоровье" рассказали amic.ru, почему OMODA – это любовь с первого взгляда.
Чувствуешь себя королевой
Надежда Гладких за рулем своего стального красавца с ноября 2023 года. Более того, в ноябре она в принципе впервые села за руль, права получила всего месяцем ранее.
"В моей компании появилась возможность прибрести автомобиль на выгодных условиях. У меня тогда и прав-то не было. 20 октября прошлого года я сдала на права, а уже 24 октября мы поехали выбирать автомобиль – и сразу OMODA. А 26-го числа я уже выехала из салона на новеньком авто. Машина мне давно понравилась, вроде такая "девочковая", но при этом высокая, вместительная, классная, космическая. Для меня это действительно любовь с первого взгляда", – рассказала Надежда Гладких.
Когда только училась на права, все советовали купить "Витц": мол, начинать лучше с простого. Но Надежда сразу поставила высокую планку. И не пожалела.
"В него садишься и чувствуешь себя королевой. Мне, как новичку, важен функционал. И тут он очень обширный: камеры кругового обзора, которые позволяют безопасно парковаться, контроль слепых зон на зеркалах при перестроении и многое другое. Ну и комфорт. Сейчас холодно, а у меня сразу подогрев сидений и руля", – отметила Надежда.
Статусное авто для статусных женщин
Ольга Рогонова стала владелицей новенького красного автомобиля OMODA C5 на прошлой неделе.
"Это авто само по себе очень статусное. А красный цвет добавляет невероятную энергетику. Я увидела этого красавца на фото в нашем рабочем чате, сразу поняла – прям мой, любовь с первого взгляда. В течение двух дней все оформили, и вот я счастливая обладательница автомобиля, приковывающего взгляды", – восторженно рассказывает Ольга Рогонова.
В отличие от Надежды, у нее большой стаж вождения на трех разных авто. Но OMODA – первый, приобретенный в салоне.
"Хозяин нового авто сразу видит разницу: никто не сидел, никто не курил, нет чужой энергетики. Ты садишься, и это сразу твое. И еще, конечно, техническое оснащение. Как говорит моя дочь: это космолет. Шикарный обзор, высокая посадка, я в нем на голову выше многих водителей, что дает уверенности за рулем. Размер – очень комфортно для высоких. Невероятно легко парковаться даже задом; камеры, сопровождение, голосовой помощник. Абсолютно на уровне европейских производителей", – подытожила Ольга.
Красота и не только
Антонина Гашкина приобрела автомобиль в октябре 2023 года.
"Первое, чем пленит OMODA, – конечно, красота. Второй важный лично для меня момент – комфорт. Все-таки уже хочется ездить на новом, современном автомобиле. И, конечно, все технические помощники, в том числе контроль полосы и соблюдения дистанции. Экологический режим с экономией топлива в городе, скоростной режим на трассе. В этом автомобиле предусмотрено все: комфорт, надежность, безопасность, стильный дизайн", – рассказала Антонина.
До OMODA она ездила на маленьком, но любимом Kia Picanto*. Но пересев на нового "китайца" на что-то меньшее уже не согласится.
"Я посмотрела много вариантов. И китайские, и японские авто. Но остановилась именно на OMODA из-за ее технических характеристик и возможности приобрести максимальную комплектацию", – добавила Антонина Гашкина.
Если OMODA, то в "Автоцентре АНТ"
И Надежда, и Ольга, и Антонина купили OMODA в "Автоцентре АНТ". И предпродажным, и послепродажным сервисом довольны на все сто.
"Меня здесь покорили все сотрудники. Прекрасный менеджер, который подобрал максимально комфортные условия и помог получить авто раньше срока, и даже теперь всегда на связи. Прекрасный кредитный отдел, оформили все быстро. Чистый, приветливый сервис. А еще скидки и подарки, в том числе зимняя резина. Я теперь всем знакомым рекомендуют "Автоцентр АНТ", – рассказывает Надежда Гладких.
Ей, как и всем остальным клиентам, важно, что дилерский центр давно на рынке, имеет положительную репутацию и работает вдолгую, не навязывая ненужные услуги и не накручивая цену.
Ольга Рогонова добавляет: здесь действительно подбирают все под конкретного клиента.
"Мне особенно нравится, что менеджеры работают с каждым индивидуально. Отношение такое приятное, нам, девочкам, это тоже важно. При этом нет никакого угождения. Очень комфортная коммуникация", – подчеркнула Ольга.
Антонина Гашкина уже успела пройти техническое обслуживание. И говорит, что оно действительно на уровне. Новая машина, конечно, почти не требует внимания. Но даже на каких-то мелочах уровень сервиса в "Автоцентре АНТ" достоин похвалы.
OMODA любят не только женщины, но и мужчины. Они отмечают мощный мотор, интеллектуальную систему полного привода с шестью режимами управления, мультимедийно-развлекательный комплекс с голосовым управлением и большой панорамный люк.
Кстати, в конце октябре прошлого года более 30 владельцев OMODA – клиенты "Автоцентра АНТ" – стали участниками автопробега в честь годовщины присутствия бренда в России. Вышло очень "омодно".
Официальный дилер OMODA – Автоцентр АНТ (ООО АНТ 2000)
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 249д
Время работы: пн-пт – с 08:00 до 19:00, сб-вс – с 09:00 до 17:00
Отдел продаж: +7 (3852) 230−030
Сервисный центр: +7 (3852) 230−020
Сайт: omoda-ant22.ru
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09:16:22 14-02-2024
Страшнее взрослой тетки с месячными правами в мире нет. Где она ездит скажите что бы не встретить.
13:53:53 14-02-2024
Гость (09:16:22 14-02-2024) Страшнее взрослой тетки с месячными правами в мире нет. Где ... страшнее взрослой тетки с месячными правами, только самоуверенный юноша с теми же правами.
14:51:06 14-02-2024
Гость (09:16:22 14-02-2024) Страшнее взрослой тетки с месячными правами в мире нет. Где ... Как Омоду увидишь, так и бойся.
12:44:17 14-02-2024
Автоледи это что выходит лорд женского рода на авто? Кто такие леди? Слово леди-это термин уважения к девушке или женщине, эквивалент лорда. Когда-то он использовался для описания только женщин высокого социального класса или статуса, теперь он может относиться к любой взрослой женщине. Неофициальное употребление этого слова иногда бывает эвфемистическим ("леди ночи" для проститутки) или, на американском сленге, снисходительным (эквивалент "мистер" или "мужчина")
14:49:13 14-02-2024
Гость (12:44:17 14-02-2024) Автоледи это что выходит лорд женского рода на авто? Ладно "Тётко - водительша", норм звучит?
13:09:34 18-02-2024
начнут сыпаться эти Омоды-по другому заговорите...
11:34:45 23-02-2024
Гость (13:09:34 18-02-2024) начнут сыпаться эти Омоды-по другому заговорите...... У тебя просто денег только на велосипед хватает , добейся чего то стоящего в своей жизни , и может когда нибудь сможешь позволить себе купить новый авто ! А пока ты только способен писать неуместные , завистливые комментарии!