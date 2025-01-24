Любовь в цифровую эпоху. T2 выявила, где предпочитают знакомиться жители Алтайского края

Анализ показал, что лидирует Mamba. А вот Tinder теряет позиции

24 января 2025, 16:10, ИА Амител erid: 2W5zFGbsAwr

Влюбленная пара. смартфон / Фото: пресс-служба T2

Анализ big data*, проведенный российским оператором мобильной связи T2, проследил динамику популярности дейтинговых приложений в Алтайском крае за период с 2022 по 2024 год. Исследование выявило существенные сдвиги в предпочтениях пользователей, обусловленные как глобальными трендами, так и спецификой российского рынка.

По данным T2, с 2022 года доля Tinder* в Алтайском крае сократилась с 16 до 2% к концу 2024-го. Спад, по мнению экспертов, связан с уходом компании с российского рынка. Лидером рынка в регионе по-прежнему остается Mamba* с долей 44%, за ней следует Tabor* с 21% и "VK Знакомства" с 14%.

Интересно, что, несмотря на регулярный отток пользователей, которые находят свою пару, все платформы, кроме Tinder, продолжают демонстрировать рост аудитории. Количество клиентов оператора на Tinder в Алтайском крае по итогам 2023 года сократилось на 22% год к году, а в 2024-м – на 72% год к году.

В то же время аудитория дейтинговых приложений, которые уже работали в России в 2022 году (Loveplanet*, Mamba, Pure*, Tabor, Teamo*), приросла в Алтайском крае на 64% год к году по итогам 2023-го и на 16% год к году за 2024-й. "VK Знакомства" и Twinby*, запустившие свои приложения в 2023 году, к концу 2024-го заняли третье (+14%) и второе (+2%) место по количеству пользователей соответственно.

Исследование выявило и демографические особенности аудитории. Ядро составляют пользователи в возрасте 35-44 лет – 32%. При этом мужчин и женщин практически равное количество. Наибольшей популярностью у мужчин пользуется Teamo – там их доля составляет 65%. Женщин больше всего на Mamba – 54%.

В целом исследование T2 предоставляет ценную информацию о динамике рынка дейтинговых приложений в Алтайском крае. Оно демонстрирует, как глобальные тренды и локальные особенности влияют на предпочтения пользователей.

*T2 (Тэ2); big data ("Биг Дата"); Tinder ("Тиндер"); Mamba ("Мамба"); Tabor ("Табор"); Loveplanet ("Лавпланет"); Pure ("Пьюр"); Teamo ("Тимо"); Twinby ("Твинби")

T2

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