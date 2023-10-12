Людей эвакуировали из барнаульского ТЦ из-за ложной сигнализации
На месте работали пожарные
12 октября 2023, 11:15, ИА Амител
Кадр из видео
Посетителей эвакуировали из торгового центра "Район". Об этом рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".
В здании сработала пожарная сигнализация. Люди самостоятельно пошли к выходу, сотрудники также покинули рабочие места.
На месте работали пожарные. По предварительным данным, возгорания не обнаружено.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в Барнауле эвакуировали людей из гостиницы "Турист".
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