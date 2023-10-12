Людей эвакуировали из гостиницы "Турист" в Барнауле из-за пожара

Возгорание произошло в подвальном помещении

12 октября 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пожар произошел накануне в барнаульской гостинице "Турист". Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

На момент прибытия пожарных в подвале произошло задымление. Из здания на проспекте Красноармейском эвакуировали 45 человек. Пострадавших нет.

Оказалось, что в подвале загорелось напольное покрытие. Площадь возгорания составила два квадратных метра.