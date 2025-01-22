"Людей сдувает с тротуаров". В Новосибирске разбушевался ветер

Горожан призвали оставаться дома, пока "ураган не утихнет"

22 января 2025, 19:00, ИА Амител

В Новосибирске ветер настолько "разбушевался", что сбивает горожан с ног. Об этом рассказали в сообществе "АСТ-54 Новосибирск".

"Сегодня в нашем городе ветер дует с такой силой, что людей буквально сдувает с тротуаров на проезжую часть на площади Калинина", – сказано в публикации.

Жителей Новосибирска призвали быть осторожнее и оставаться дома, пока "ураган не утихнет".

21 января в Алтайском крае также объявили штормовое предупреждение из-за метелей и усиления ветра до 30 м/с. Сутки 22 января и в ночь на 23-е в регионе ожидаются осадки.