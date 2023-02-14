Людей спасли при пожаре в барнаульской девятиэтажке
Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже
14 февраля 2023, 16:39, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пожар произошёл в девятиэтажке на Павловском тракте в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
"Возгорание случилось в одной из квартир на седьмом этаже. К работе были привлечены 19 человек личного состава и 3 автоцистерны", – сказано в сообщении.
Пожарные спасли пять человек, среди которых был ребёнок. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что десять ягнят и телёнок погибли при пожаре в Республике Алтай.
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