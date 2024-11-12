Люди, а не прибыль. Социалисты выступают за новую экономическую модель государства

Она должна работать на благо граждан и создать суверенность страны

12 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

График. Статистика / Фото: freepik.com

Партия "Справедливая Россия – За правду" считает, что российская экономика нуждается в значительных преобразованиях. Главные приоритеты, по их мнению, должны быть связаны с улучшением жизни граждан, ростом зарплат, доступными и равными услугами.

На XIV Съезде партии секретарь Бюро Президиума Центрального совета партии, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков отметил, что экономика должна быть суверенной, а решения приниматься исключительно в интересах страны.

Государство независимо тогда, когда может ставить и достигать цели самостоятельно, за счет собственных ресурсов и во имя своих граждан, подчеркнул политик.

Лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев поддержал коллегу и указал, что стране нужна новая экономическая модель. Он считает, что следует отказаться от идеи накопления профицита и перенаправить средства на развитие социальной сферы.

"Все мы понимаем, что нам нужна новая экономическая идеология для укрепления суверенитета, и наша партия четко объясняет, на каких постулатах она должна строиться", – сказал депутат.

По его мнению, России необходимо отказаться от либеральных представлений о независимости Центрального банка. В отличие от коммерческих предприятий, государство может не зарабатывать деньги, а создавать их для собственного развития.

Россия обладает богатыми ресурсами и возможностями, которые необходимо использовать для реализации проектов. Главная цель государства – обеспечить своих граждан необходимым, создать доступную и качественную инфраструктуру, комфортные условия жизни и предоставить возможности для развития и самореализации.

"Социальную сферу не нужно финансировать по остаточному принципу – это не обременение, а цель нашей экономики", – добавил Терентьев.

Партия выступает за усиление роли государства в экономике. По их мнению, Центральный банк и госбанки должны стать инструментами развития, а не независимыми структурами. Терентьев считает нелепым, что в стране существует два экономических центра с противоположными интересами. В партии подчеркивают, что государство и частный бизнес должны объединиться для повышения качества жизни людей, а не противопоставляться друг другу.

Такой подход, который партия называет "универсальной экономической машиной", способен укрепить независимость и устойчивость страны.