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Люди, а не прибыль. Социалисты выступают за новую экономическую модель государства

Она должна работать на благо граждан и создать суверенность страны

12 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

График. Статистика / Фото: freepik.com
График. Статистика / Фото: freepik.com

Партия "Справедливая Россия – За правду" считает, что российская экономика нуждается в значительных преобразованиях. Главные приоритеты, по их мнению, должны быть связаны с улучшением жизни граждан, ростом зарплат, доступными и равными услугами.

На XIV Съезде партии секретарь Бюро Президиума Центрального совета партии, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков отметил, что экономика должна быть суверенной, а решения приниматься исключительно в интересах страны.

Государство независимо тогда, когда может ставить и достигать цели самостоятельно, за счет собственных ресурсов и во имя своих граждан, подчеркнул политик.

Лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев поддержал коллегу и указал, что стране нужна новая экономическая модель. Он считает, что следует отказаться от идеи накопления профицита и перенаправить средства на развитие социальной сферы.

"Все мы понимаем, что нам нужна новая экономическая идеология для укрепления суверенитета, и наша партия четко объясняет, на каких постулатах она должна строиться", – сказал депутат.

По его мнению, России необходимо отказаться от либеральных представлений о независимости Центрального банка. В отличие от коммерческих предприятий, государство может не зарабатывать деньги, а создавать их для собственного развития.

Россия обладает богатыми ресурсами и возможностями, которые необходимо использовать для реализации проектов. Главная цель государства – обеспечить своих граждан необходимым, создать доступную и качественную инфраструктуру, комфортные условия жизни и предоставить возможности для развития и самореализации.

"Социальную сферу не нужно финансировать по остаточному принципу – это не обременение, а цель нашей экономики", – добавил Терентьев.

Партия выступает за усиление роли государства в экономике. По их мнению, Центральный банк и госбанки должны стать инструментами развития, а не независимыми структурами. Терентьев считает нелепым, что в стране существует два экономических центра с противоположными интересами. В партии подчеркивают, что государство и частный бизнес должны объединиться для повышения качества жизни людей, а не противопоставляться друг другу.

Такой подход, который партия называет "универсальной экономической машиной", способен укрепить независимость и устойчивость страны. 

Комментарии 12

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Гость

18:20:59 12-11-2024

Очень правильные слова, но в текущих реалиях это тянет на экстремизм

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Гость

18:48:10 12-11-2024

Капитализм сдохнет , его время закончилось.

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Musik

18:59:39 12-11-2024

НЭП.

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Кхм...

20:18:10 12-11-2024

Musik (18:59:39 12-11-2024) НЭП.... Чем ленинский "нэп" закончился, помните?

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Musik

21:18:20 12-11-2024

Кхм... (20:18:10 12-11-2024) Чем ленинский "нэп" закончился, помните?... Кадет, вот не каркайте, а?

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Гость

22:40:32 12-11-2024

Musik (18:59:39 12-11-2024) НЭП.... Да, НЭП - Наведение Элементарного Порядка.

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Кхм...

20:17:17 12-11-2024

Идёт заседание в Думе. Выходит на трибуну депутат:
- "Итак, господа, мы себе зарплату повысили?". В зале шум, согласные кивки.
-"Наш парк машин обновили?" Снова шум, кивки.
-"Загородные дома построили" Все повторяется.
-"Что же, думаю, и о душах пора подумать". Голос из зала:
-"Думаю душ по 300 для начала будет достаточно".

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Гость

21:01:25 12-11-2024

Лозунги толкать - не мешки ворочать. Как именно предполагается проворачивать фарш обратно?

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Однако...

21:08:22 12-11-2024

"...государство может не зарабатывать деньги, а создавать их для собственного развития..."
😳
Вопрос тогда возникает: сколько килограммов денег будет стоить тогда одна булка хлеба?

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dok_CФ

22:48:25 12-11-2024

Однако... (21:08:22 12-11-2024) "...государство может не зарабатывать деньги, а создавать их... Однако упрощать не надо, изучайте историю и экономику ..

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Гость

23:39:36 12-11-2024

я же говорю, Венесуэла

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Афиноген

09:23:08 13-11-2024

Независимо от какой либо модели устройства экономики ,нам всегда трындели о благополучии человека в первую очередь.Особенно после развала Союза ,нам с пеной у рта обещали высокий уровень жизни и развития.И что мы видим?Безудержный рост тарифов,цен в самой богатой ресурсами стране,развал медицины,недоступность жилья для простого человека,недоступность образования,наступление на социальные права.А только ли причина в выбранной модели?Ведь существуют другие государства с подобным устройством,и ничего ,живут лучше нас счастливых.

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