Люди, а не прибыль. Социалисты выступают за новую экономическую модель государства
Она должна работать на благо граждан и создать суверенность страны
12 ноября 2024, 17:00, ИА Амител
Партия "Справедливая Россия – За правду" считает, что российская экономика нуждается в значительных преобразованиях. Главные приоритеты, по их мнению, должны быть связаны с улучшением жизни граждан, ростом зарплат, доступными и равными услугами.
На XIV Съезде партии секретарь Бюро Президиума Центрального совета партии, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков отметил, что экономика должна быть суверенной, а решения приниматься исключительно в интересах страны.
Государство независимо тогда, когда может ставить и достигать цели самостоятельно, за счет собственных ресурсов и во имя своих граждан, подчеркнул политик.
Лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев поддержал коллегу и указал, что стране нужна новая экономическая модель. Он считает, что следует отказаться от идеи накопления профицита и перенаправить средства на развитие социальной сферы.
"Все мы понимаем, что нам нужна новая экономическая идеология для укрепления суверенитета, и наша партия четко объясняет, на каких постулатах она должна строиться", – сказал депутат.
По его мнению, России необходимо отказаться от либеральных представлений о независимости Центрального банка. В отличие от коммерческих предприятий, государство может не зарабатывать деньги, а создавать их для собственного развития.
Россия обладает богатыми ресурсами и возможностями, которые необходимо использовать для реализации проектов. Главная цель государства – обеспечить своих граждан необходимым, создать доступную и качественную инфраструктуру, комфортные условия жизни и предоставить возможности для развития и самореализации.
"Социальную сферу не нужно финансировать по остаточному принципу – это не обременение, а цель нашей экономики", – добавил Терентьев.
Партия выступает за усиление роли государства в экономике. По их мнению, Центральный банк и госбанки должны стать инструментами развития, а не независимыми структурами. Терентьев считает нелепым, что в стране существует два экономических центра с противоположными интересами. В партии подчеркивают, что государство и частный бизнес должны объединиться для повышения качества жизни людей, а не противопоставляться друг другу.
Такой подход, который партия называет "универсальной экономической машиной", способен укрепить независимость и устойчивость страны.
18:20:59 12-11-2024
Очень правильные слова, но в текущих реалиях это тянет на экстремизм
18:48:10 12-11-2024
Капитализм сдохнет , его время закончилось.
18:59:39 12-11-2024
НЭП.
20:18:10 12-11-2024
Musik (18:59:39 12-11-2024) НЭП.... Чем ленинский "нэп" закончился, помните?
21:18:20 12-11-2024
Кхм... (20:18:10 12-11-2024) Чем ленинский "нэп" закончился, помните?... Кадет, вот не каркайте, а?
22:40:32 12-11-2024
Musik (18:59:39 12-11-2024) НЭП.... Да, НЭП - Наведение Элементарного Порядка.
20:17:17 12-11-2024
Идёт заседание в Думе. Выходит на трибуну депутат:
- "Итак, господа, мы себе зарплату повысили?". В зале шум, согласные кивки.
-"Наш парк машин обновили?" Снова шум, кивки.
-"Загородные дома построили" Все повторяется.
-"Что же, думаю, и о душах пора подумать". Голос из зала:
-"Думаю душ по 300 для начала будет достаточно".
21:01:25 12-11-2024
Лозунги толкать - не мешки ворочать. Как именно предполагается проворачивать фарш обратно?
21:08:22 12-11-2024
"...государство может не зарабатывать деньги, а создавать их для собственного развития..."
😳
Вопрос тогда возникает: сколько килограммов денег будет стоить тогда одна булка хлеба?
22:48:25 12-11-2024
Однако... (21:08:22 12-11-2024) "...государство может не зарабатывать деньги, а создавать их... Однако упрощать не надо, изучайте историю и экономику ..
23:39:36 12-11-2024
я же говорю, Венесуэла
09:23:08 13-11-2024
Независимо от какой либо модели устройства экономики ,нам всегда трындели о благополучии человека в первую очередь.Особенно после развала Союза ,нам с пеной у рта обещали высокий уровень жизни и развития.И что мы видим?Безудержный рост тарифов,цен в самой богатой ресурсами стране,развал медицины,недоступность жилья для простого человека,недоступность образования,наступление на социальные права.А только ли причина в выбранной модели?Ведь существуют другие государства с подобным устройством,и ничего ,живут лучше нас счастливых.