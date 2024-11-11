Барнаульские социалисты раскритиковали введение туристического налога внутри страны

И считают, если его и вводить, то только для иностранцев

11 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Девушка-турист / Фото: freepik.com

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Барнаульской городской Думе проголосовала против введения туристического налога (так называемого курортного сбора). Социалисты считают, что такие поборы могут отрицательно сказаться на внутреннем туризме и должны затрагивать только иностранных граждан, а не соотечественников, которые путешествуют по России.

Руководитель фракции Захар Торычев назвал введение налога абсурдным. Он отметил, что сборы затронут не только туристов, но и командированных сотрудников, и людей, приезжающих в гости к родным.

"При этом турналог будет "вшит" в плату за проживание, не исключено, что на деле эта плата повысится гораздо больше, чем на 100 рублей. Хотя стоимость размещения и так постоянно растет", – подчеркнул политик. По его словам, партия всегда выступала против новых поборов с внутренних туристов, поскольку подобные меры бьют по кошелькам граждан и снижают привлекательность туризма внутри страны.

Он также добавил, что Крым, участвующий в эксперименте по сбору, отказался от его введения.

Социалисты уверены, что турналог фактически перекладывает часть гособязательств на граждан, хотя путешественники и так поддерживают экономику мест, куда приезжают. В мировой практике дополнительные налоги и сборы применяют к иностранным туристам, отметил Торычев.

По его мнению, в России тоже можно рассмотреть возможность введения такого налога для иностранцев.

Как ранее сообщал amic.ru депутаты БГД приняли решение о введении курортного сбора в краевой столице. Он вступит в силу с 1 января 2025 года. Платить налог надо будет за размещение в гостиницах, отелях, хостелах и на базах отдыха. Сумму налога будут рассчитывать на основе стоимости размещения за одни сутки и длительности проживания, но не более 100 рублей за день.