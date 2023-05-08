Люди гуляют. Фоторепортаж из Москвы накануне Дня Победы

Главный парад Победы состоится на Красной площади меньше чем через сутки

08 мая 2023, 16:34, ИА Амител





















































































































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

9 мая в Москве на Красной площади пройдёт парад Победы. Ради мероприятия в столице перекрыли доступ к главной площади страны, однако гулять людям вокруг ограждений это не мешает – некоторые даже фотографируются на их фоне. Фотографии – фотокорреспондента amic.ru.