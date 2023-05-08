Люди гуляют. Фоторепортаж из Москвы накануне Дня Победы
Главный парад Победы состоится на Красной площади меньше чем через сутки
08 мая 2023, 16:34, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
9 мая в Москве на Красной площади пройдёт парад Победы. Ради мероприятия в столице перекрыли доступ к главной площади страны, однако гулять людям вокруг ограждений это не мешает – некоторые даже фотографируются на их фоне. Фотографии – фотокорреспондента amic.ru.
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