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Люди гуляют. Фоторепортаж из Москвы накануне Дня Победы

Главный парад Победы состоится на Красной площади меньше чем через сутки

08 мая 2023, 16:34, ИА Амител

9 мая в Москве на Красной площади пройдёт парад Победы. Ради мероприятия в столице перекрыли доступ к главной площади страны, однако гулять людям вокруг ограждений это не мешает – некоторые даже фотографируются на их фоне. Фотографии – фотокорреспондента amic.ru.

День Победы
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