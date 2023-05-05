В Барнауле проходит репетиция парада Победы. Фото и видео

Шествие 21 расчёта, знамённой группы и сводного гарнизонного оркестра станет центральным событием празднования 9 Мая

05 мая 2023, 19:52, ИА Амител





















Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле возле площади Советов проходит репетиция парада Победы. Фотокорреспондент amic.ru запечатлел, как участники парада отрабатывают предстоящий парад.

Напомним, что парад Победы станет центральным событием празднования 9 Мая. В этом году он пройдёт в обычном режиме. Участие в нём примет 21 парадный расчёт, знамённая группа и сводный гарнизонный оркестр, а также пройдёт колонна ретроавтомобилей военного времени. Построение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов начнётся в 10:00.

Сегодня из-за репетиций нечётная сторона пр. Ленина перекрыта. Движение по нему возобновят в 21:00.