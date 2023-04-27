Люди из дома вышли: подробности пожара в частном доме в центре Барнаула

По предварительным данным, огонь охватил 100 квадратных метров

27 апреля 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю раскрыли подробности пожара, который произошёл в центре Барнаула вечером 27 апреля. Как сообщает "Инцидент Барнаул", возгорание случилось в частном доме на улице Чернышевского.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 квадратных метров. О пострадавших не сообщается – люди из дома вышли.

Напомним, что пожар произошёл вечером 27 апреля. По словам очевидцев, на месте работает много пожарных – они подъезжали к месту с двух сторон.