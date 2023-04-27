Люди из дома вышли: подробности пожара в частном доме в центре Барнаула
По предварительным данным, огонь охватил 100 квадратных метров
27 апреля 2023, 22:25, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю раскрыли подробности пожара, который произошёл в центре Барнаула вечером 27 апреля. Как сообщает "Инцидент Барнаул", возгорание случилось в частном доме на улице Чернышевского.
Площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 квадратных метров. О пострадавших не сообщается – люди из дома вышли.
Напомним, что пожар произошёл вечером 27 апреля. По словам очевидцев, на месте работает много пожарных – они подъезжали к месту с двух сторон.
22:46:28 27-04-2023
Где подробности? Ждём. Поджог или что?
05:28:36 28-04-2023
Очередную высотку собрались строить?
08:37:40 28-04-2023
зачистка
10:29:10 28-04-2023
Впомните как в Волгограде целую улицув поселке зачистили, а тут дом..