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Слышны хлопки: крупный пожар произошел в центре Барнаула

По меньшей мере пять пожарных расчётов работают на месте

27 апреля 2023, 21:54, ИА Амител

Крупный пожар произошёл в районе улицы Партизанской в Барнауле. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев, с места слышны хлопки. 

На место едут пять пожарных расчётов – они заезжают к месту сразу с двух сторон, с улицы Чкалова и самой Партизанской.

UPD. Предположительно, горят сразу два частных дома. Очевидец отмечает, что, возможно, в происшествии есть пострадавшие. 

Напомним, накануне в селе Михайловка Бурлинского района две квартиры сгорели из-за костра, который развела сельчанка во дворе. В МЧС подчеркнули, что с 26 апреля действует особый противопожарный режим, который женщина нарушила.

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