Слышны хлопки: крупный пожар произошел в центре Барнаула

По меньшей мере пять пожарных расчётов работают на месте

27 апреля 2023, 21:54, ИА Амител













Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22"

Крупный пожар произошёл в районе улицы Партизанской в Барнауле. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев, с места слышны хлопки.

На место едут пять пожарных расчётов – они заезжают к месту сразу с двух сторон, с улицы Чкалова и самой Партизанской.



UPD. Предположительно, горят сразу два частных дома. Очевидец отмечает, что, возможно, в происшествии есть пострадавшие.

Напомним, накануне в селе Михайловка Бурлинского района две квартиры сгорели из-за костра, который развела сельчанка во дворе. В МЧС подчеркнули, что с 26 апреля действует особый противопожарный режим, который женщина нарушила.