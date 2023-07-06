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Люди на пляжах Анапы загорают стоя из-за нехватки мест

Курортники шутят о том, что загореть удастся только самым высоким

06 июля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В социальных сетях показали обстановку на пляжах Анапы в разгар туристического сезона. Пост об этом опубликовал Shot

По словам автора сообщения, у моря закончились даже стоячие места. Из-за большого количества туристов, принимать солнечные ванны некоторым приходится стоя.

Пользователи соцсетей пошутили о том, что обладателями загара смогут стать только самые высокие.

Ранее жителям Алтайского края рассказали о том, куда местные чаще всего летают отдыхать и сколько стоят туры по самым популярным направлениям.

Туризм

Комментарии 9

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Гость

13:52:39 06-07-2023

Ничего не бойся * И бери билет* В край где нежит кожу* Ультрафиолет

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Гость

13:53:46 06-07-2023

Люди обнаглели * Вот куда ни плюнь * Попадёшь в хотельца * В отпуск на июль

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Гость

13:59:47 06-07-2023

Сотня тел на пляже * Плюс ещё в воде * А вот туалета * Нету тут нигде

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Гость

14:07:20 06-07-2023

Все в Анапе классно * Вина, в море йод * Недостаток только * Сероводород

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Гость

14:29:02 06-07-2023

Значит верно по телеку вещаюьт о том, что жизть и блага лучшеють з кажным днем . На курортах усе забито.

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Гость

15:38:38 06-07-2023

Гость (14:29:02 06-07-2023) Значит верно по телеку вещаюьт о том, что жизть и блага лучш... Если и забиты, то, точно, не сибиряками. 40т.рублей на самолет на 1 человека туда-обратно!

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Гость

18:02:46 06-07-2023

Гость (15:38:38 06-07-2023) Если и забиты, то, точно, не сибиряками. 40т.рублей на самол... 23-25. Уметь надо!

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Гость

17:29:20 06-07-2023

Анапа - ужасная клоака, полное отсутствие сервиса за конские деньги. Море - вонючее болото из-за гниющих водорослей. Был раз сдуру, больше туда ни ногой.

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Гость

21:37:03 06-07-2023

Ха-ха-ха!

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