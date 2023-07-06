Люди на пляжах Анапы загорают стоя из-за нехватки мест

Курортники шутят о том, что загореть удастся только самым высоким

06 июля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В социальных сетях показали обстановку на пляжах Анапы в разгар туристического сезона. Пост об этом опубликовал Shot.

По словам автора сообщения, у моря закончились даже стоячие места. Из-за большого количества туристов, принимать солнечные ванны некоторым приходится стоя.

Пользователи соцсетей пошутили о том, что обладателями загара смогут стать только самые высокие.

Ранее жителям Алтайского края рассказали о том, куда местные чаще всего летают отдыхать и сколько стоят туры по самым популярным направлениям.