Люди на пляжах Анапы загорают стоя из-за нехватки мест
Курортники шутят о том, что загореть удастся только самым высоким
06 июля 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В социальных сетях показали обстановку на пляжах Анапы в разгар туристического сезона. Пост об этом опубликовал Shot.
По словам автора сообщения, у моря закончились даже стоячие места. Из-за большого количества туристов, принимать солнечные ванны некоторым приходится стоя.
Пользователи соцсетей пошутили о том, что обладателями загара смогут стать только самые высокие.
Ранее жителям Алтайского края рассказали о том, куда местные чаще всего летают отдыхать и сколько стоят туры по самым популярным направлениям.
13:52:39 06-07-2023
Ничего не бойся * И бери билет* В край где нежит кожу* Ультрафиолет
13:53:46 06-07-2023
Люди обнаглели * Вот куда ни плюнь * Попадёшь в хотельца * В отпуск на июль
13:59:47 06-07-2023
Сотня тел на пляже * Плюс ещё в воде * А вот туалета * Нету тут нигде
14:07:20 06-07-2023
Все в Анапе классно * Вина, в море йод * Недостаток только * Сероводород
14:29:02 06-07-2023
Значит верно по телеку вещаюьт о том, что жизть и блага лучшеють з кажным днем . На курортах усе забито.
15:38:38 06-07-2023
Гость (14:29:02 06-07-2023) Значит верно по телеку вещаюьт о том, что жизть и блага лучш... Если и забиты, то, точно, не сибиряками. 40т.рублей на самолет на 1 человека туда-обратно!
18:02:46 06-07-2023
Гость (15:38:38 06-07-2023) Если и забиты, то, точно, не сибиряками. 40т.рублей на самол... 23-25. Уметь надо!
17:29:20 06-07-2023
Анапа - ужасная клоака, полное отсутствие сервиса за конские деньги. Море - вонючее болото из-за гниющих водорослей. Был раз сдуру, больше туда ни ногой.
21:37:03 06-07-2023
Ха-ха-ха!