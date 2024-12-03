"Люди падают под колеса". В Барнауле пожаловались на заледеневшую остановку

Автобусам приходится останавливаться на проезжей части, а пассажирам — добираться до него по ледяной корке

03 декабря 2024, 11:48, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: "В курсе 22"

Житель Барнаула пожаловался на наледь, которая покрыла проезжую часть возле остановки "Василия Шукшина" на улице Юрина. Кадры опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам очевидца, пассажирам сложно сесть в транспорт: ему приходится останавливаться на проезжей части, не заезжая в карман.

"Люди падают под колеса! Наведите порядок!" – добавил горожанин.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на острый шуруп, который торчал в одном из задних сидений автобуса № 35. Женщина чуть не села на него и предупредила о проблеме кондуктора, но та ответила с безразличием.