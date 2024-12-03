"Люди падают под колеса". В Барнауле пожаловались на заледеневшую остановку
Автобусам приходится останавливаться на проезжей части, а пассажирам — добираться до него по ледяной корке
03 декабря 2024, 11:48, ИА Амител
Кадр из видео / Источник: "В курсе 22"
Житель Барнаула пожаловался на наледь, которая покрыла проезжую часть возле остановки "Василия Шукшина" на улице Юрина. Кадры опубликовали в сообществе "В курсе 22".
По словам очевидца, пассажирам сложно сесть в транспорт: ему приходится останавливаться на проезжей части, не заезжая в карман.
"Люди падают под колеса! Наведите порядок!" – добавил горожанин.
Ранее жительница Барнаула пожаловалась на острый шуруп, который торчал в одном из задних сидений автобуса № 35. Женщина чуть не села на него и предупредила о проблеме кондуктора, но та ответила с безразличием.
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