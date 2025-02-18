Люди погибли в загоревшейся квартире в Барнауле

Наиболее вероятная причина происшествия - короткое замыкание электропроводки

18 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле два человека погибли при пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома № 5 по улице Шукшина, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"На месте происшествия обнаружены тела двух погибших. Причина происшествия устанавливается, наиболее вероятная - короткое замыкание электропроводки", - рассказали в ведомстве.

В ликвидации возгорания задействованы 48 человек личного состава МЧС России, 13 единиц техники, четыре звена газодымозащитников.

"Площадь пожара около 40 кв. м. Самостоятельно эвакуировались из опасной зоны пять человек", – отметили в МЧС.

В комментариях в паблике "Инцидент Барнаул" пишут, что в квартире "бабушка лежачая жила".

Пожар в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю