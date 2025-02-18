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Люди погибли в загоревшейся квартире в Барнауле

Наиболее вероятная причина происшествия - короткое замыкание электропроводки

18 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле два человека погибли при пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома № 5 по улице Шукшина, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"На месте происшествия обнаружены тела двух погибших. Причина происшествия устанавливается, наиболее вероятная - короткое замыкание электропроводки", - рассказали в ведомстве.

В ликвидации возгорания задействованы 48 человек личного состава МЧС России, 13 единиц техники, четыре звена газодымозащитников.

"Площадь пожара около 40 кв. м. Самостоятельно эвакуировались из опасной зоны пять человек", – отметили в МЧС.

В комментариях в паблике "Инцидент Барнаул" пишут, что в квартире "бабушка лежачая жила".

Пожар в Барнауле / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Барнаул Пожары

Комментарии 3

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Гость

15:32:22 18-02-2025

эта ваша проводка, эти ваши электроплиты. Всегда проводкой пахнет.

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Гость

20:21:14 18-02-2025

Гость (15:32:22 18-02-2025) эта ваша проводка, эти ваши электроплиты. Всегда проводкой п... Живем в доме с электроплитой уж 50 лет как - и ни разу, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не случилось. А вот ваш газ... то там рвануло, то тут задохнулись. Было дело. даже местный чиновник какой-то не уберегся - задохнулся вместе с семьей в своем коттеджике газифицированном. А уж у него-то точно все было по высшему классу сделано.

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Я

16:56:54 19-02-2025

Ну а где газ,пахнет в квартире газом.Дак если газ загорается,он взрывается и стены вылетают квартирные.Не пусть лучше электроплиты.

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