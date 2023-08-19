Люди пожаловались на условия пребывания в барнаульском аэропорте
По словам пассажиров, в тесном зале некоторые даже падают в обморок
19 августа 2023, 08:10, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на условия, в которых приходится добираться до рейсов в барнаульском аэропорте. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, дожидаться своих самолетов вместе приходится пассажирам сразу трех рейсов. Из-за этого возникает толпа, в помещении становится очень душно, а некоторые люди от этого даже теряют сознание.
Также барнаулец заявил, что некоторым не хватает сидячих мест, так что ждать вылета людям приходится сидя на корточках.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на полдня задержали рейс до Санкт-Петербурга.
09:21:43 19-08-2023
Наверху есть большой зал ожидания.
09:27:46 19-08-2023
Летите с Нска или с Горного, езжайте паравозом. Нас зачем грузить?
09:31:14 19-08-2023
Если неодушевленные существительные второго склонения мужского или среднего рода употребляются с предлогами «в» или «на», обозначая пространственное нахождение кого-либо или чего-либо. Такие падежные формы приобретают ударное окончание -у, например: в аэропорту, в лесу, на берегу Эти словоформы имеют обстоятельственное значение и в контексте отвечают на вопрос где? Я нахожусь сейчас (где?) в аэропорту. Мы гуляем (где?) в лесу. Мальчик сидит (где?) на берегу и ловит рыбу. Источник: https://russkiiyazyk.ru/kultura-rechi/kak-pravilno-v-aeroportu-ili-v-aeroporte.html
23:16:28 19-08-2023
Гость (09:31:14 19-08-2023) Если неодушевленные существительные второго склонения мужско... Раньше за такие ошибки увольняли), а сейчас, видимо, всё можно...моё замечание дважды затёрли))))
11:19:22 20-08-2023
Гость (09:31:14 19-08-2023) Если неодушевленные существительные второго склонения мужско... Жертва ЕГЭ. Срочно нужен корректор!
10:05:47 19-08-2023
На корточки присядет только тот, кто умеет это делать. А тому кто умеет это делать, сидеть на кортах - клёво и комфортно) А кому не удобно, тот и не присядет) Не понимаю возмущения пассажиров) А если серьезно, то предрейсовый накопитель (после прохождения досмотра) имеет вид скотомогильника. Как будто там не люди, заплатившие зачастую десятки тысяч рублей за билет, а партия зэков отправляющаяся на этап.
10:12:02 19-08-2023
Ого. Что так поломалось, что сутки сделать не могут? Даже двигатель быстрее меняют. Создайте тему на авиафоруме, иначе подробностей не узнаем.
06:10:45 20-08-2023
Да, есть такая проблема в Барнаульском аэропорте. Ни вентиляциии, ни кондиционера в этом накопителе нет. Люди набиваются как селедки в бочку.
06:11:43 20-08-2023
Гость (09:21:43 19-08-2023) Наверху есть большой зал ожидания.... Не для тех, кто прошел досмотр перед посадкой.
06:12:42 20-08-2023
Гость (09:27:46 19-08-2023) Летите с Нска или с Горного, езжайте паравозом. Нас зачем гр... Да зачем вообще аэропорт в вашей деревне, верно?
08:17:19 20-08-2023
Гость (06:12:42 20-08-2023) Да зачем вообще аэропорт в вашей деревне, верно?... Эти вообще не понимают о чем идет речь. Один про сидушки на втором этаже здания аэропорта, где люди находятся ДО досмотра, второй про прибывающих, которые выходят в город вообще из другого здания (терминалом назвать это язык не поворачивается). Кстати, именно благодаря аэропорту в Горно-Алтайске транзитные пассажиры перестали оставлять свои деньги в Барнауле. Ну что-ж, это прорыв. «Перемога» , как говорят чубатые враги.
11:15:57 20-08-2023
Спасибо, что озвучили проблему. Может, теперь власти займутся обещанной реконструкцией аэропорта.
10:26:15 21-08-2023
Гость (11:15:57 20-08-2023) Спасибо, что озвучили проблему. Может, теперь власти займутс... Так она, вроде, уже закончилась?
12:37:13 21-08-2023
а ценник на билеты зашкаливает, Новосибирск-Москва 11500, Барнаул-Москва 21500, золотом однако взлетная полоса вымощена.