Люди пожаловались на условия пребывания в барнаульском аэропорте

По словам пассажиров, в тесном зале некоторые даже падают в обморок

19 августа 2023, 08:10, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на условия, в которых приходится добираться до рейсов в барнаульском аэропорте. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, дожидаться своих самолетов вместе приходится пассажирам сразу трех рейсов. Из-за этого возникает толпа, в помещении становится очень душно, а некоторые люди от этого даже теряют сознание.

Также барнаулец заявил, что некоторым не хватает сидячих мест, так что ждать вылета людям приходится сидя на корточках.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на полдня задержали рейс до Санкт-Петербурга.