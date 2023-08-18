В Барнауле на полдня задержали рейс в Санкт-Петербург
В ожидании находятся 188 пассажиров, из них 33 несовершеннолетних
18 августа 2023, 17:20, ИА Амител
В Барнауле более чем на 12 часов задержали рейс в Санкт-Петербург компании NordWind, сообщает "Инцидент Барнаул".
Как сообщил подписчик паблика, самолет "должен был вылететь в 10:25, после перенесли на 12:00, потом на 17:00, сейчас уже на 23:00 и по слухам ночью тоже не полетит, будут людей расселять".
"Людей толком не информируют. Представители компании NordWind отвратительно себя ведут, не хотят выходить к людям и информации никакой не говорят", - рассказал мужчина.
Как сообщили amic.ru в барнаульском аэропорту, рейс задерживается до 23:00 по решению авиакомпании. В ожидании находятся 188 пассажиров, из них 33 несовершеннолетних.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уже проверяют, как были соблюдены права граждан на услуги, полагающиеся при задержке рейса.
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