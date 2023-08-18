В Барнауле на полдня задержали рейс в Санкт-Петербург

В ожидании находятся 188 пассажиров, из них 33 несовершеннолетних

18 августа 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: nordwindairlines.ru

В Барнауле более чем на 12 часов задержали рейс в Санкт-Петербург компании NordWind, сообщает "Инцидент Барнаул".

Как сообщил подписчик паблика, самолет "должен был вылететь в 10:25, после перенесли на 12:00, потом на 17:00, сейчас уже на 23:00 и по слухам ночью тоже не полетит, будут людей расселять".

"Людей толком не информируют. Представители компании NordWind отвратительно себя ведут, не хотят выходить к людям и информации никакой не говорят", - рассказал мужчина.

Как сообщили amic.ru в барнаульском аэропорту, рейс задерживается до 23:00 по решению авиакомпании. В ожидании находятся 188 пассажиров, из них 33 несовершеннолетних.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уже проверяют, как были соблюдены права граждан на услуги, полагающиеся при задержке рейса.