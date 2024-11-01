Но не стоит забывать, что удача может улыбнуться каждому

01 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Лотерея / Фото: unsplash.com / dylan nolte

Людям, родившимся под знаками зодиака Козерог и Телец, Лев и Весы, чаше всего улыбалась удача в 2024 году, сообщает "Национальная лотерея".

"11% от числа всех победителей, выигравших от 1 000 000 рублей, – Козероги. Тельцы, Львы и Весы – по 10%. Следующие позиции заняли Рыбы – 9%, а Стрельцы, Раки и Близнецы набрали по 8%. Овны и Скорпионы распределили по 7%, а Водолеи и Девы – по 6%", – говорится в исследовании.

В пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей подчеркнули, что "удача может улыбнуться каждому, независимо от знака зодиака".

Ранее в "Национальной лотерее" рассказали, женщины с какими именами чаще всего выигрывают миллионы в лотерею.