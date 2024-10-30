Женщины с какими именами чаще всего выигрывают миллионы рублей в лотерею?
Кстати, чаще всего женщины хотят использовать выигрыш довольно практично
30 октября 2024, 17:15, ИА Амител
"Национальная лотерея" назвала самые удачливые женские имена, обладательницы которых выиграли в 2024 году от 1 млн рублей.
"В топ-5 вошли: Наталья – 13% (от общего числа победителей-миллионеров), Елена – 10%, Татьяна – 8%, Ирина и Ольга – по 5%", - говорится в исследовании.
Самый крупный выигрыш получила Наталья из Волгоградской области. Женщина потратила на билет 100 рублей и стала обладательницей суперприза в размере 118 200 125 рублей.
Чаще всего женщины хотят использовать выигрыш довольно практично, например, решить жилищный вопрос.
Ранее два жителя Алтая купили лотерейные билеты по 100 рублей и стали миллионерами.
18:48:11 30-10-2024
Спасибо, армянлото но нет
22:32:41 30-10-2024
сколько знаю - Наташ, эти самые невезучие в браке....там просто кошмар, не дай Бог никому такие случаи. ну хоть лотерея пусть им поможет. ххаха