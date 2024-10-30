Кстати, чаще всего женщины хотят использовать выигрыш довольно практично

30 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Лотерея / Фото: unsplash.com / dylan nolte

"Национальная лотерея" назвала самые удачливые женские имена, обладательницы которых выиграли в 2024 году от 1 млн рублей.

"В топ-5 вошли: Наталья – 13% (от общего числа победителей-миллионеров), Елена – 10%, Татьяна – 8%, Ирина и Ольга – по 5%", - говорится в исследовании.

Самый крупный выигрыш получила Наталья из Волгоградской области. Женщина потратила на билет 100 рублей и стала обладательницей суперприза в размере 118 200 125 рублей.

Чаще всего женщины хотят использовать выигрыш довольно практично, например, решить жилищный вопрос.

Ранее два жителя Алтая купили лотерейные билеты по 100 рублей и стали миллионерами.