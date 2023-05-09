Люди вышли с портретами ветеранов в Барнауле, несмотря на отмену "Бессмертного полка"

Горожан с портретами воевавших предков запечатлели на Социалистическом проспекте

09 мая 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В 2023 году в Алтайском крае не стали официально проводить шествие "Бессмертного полка". Как отмечал губернатор Виктор Томенко, решение было принято на федеральном уровне и касается всех регионов страны.

Тем не менее, несмотря на это, многие барнаульцы всё равно вышли на улицы с портретами героев войны, передаёт корреспондент amic.ru. В частности, несколько таких горожан были замечены на проспекте Социалистическом.

Напомним, в 2022 году "Бессмертный полк" также не проводили, но и тогда жители столицы Алтайского края выходили на гулянья с фотографиями воевавших предков.