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Люди вышли с портретами ветеранов в Барнауле, несмотря на отмену "Бессмертного полка"

Горожан с портретами воевавших предков запечатлели на Социалистическом проспекте

09 мая 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В 2023 году в Алтайском крае не стали официально проводить шествие "Бессмертного полка". Как отмечал губернатор Виктор Томенко, решение было принято на федеральном уровне и касается всех регионов страны. 

Тем не менее, несмотря на это, многие барнаульцы всё равно вышли на улицы с портретами героев войны, передаёт корреспондент amic.ru. В частности, несколько таких горожан были замечены на проспекте Социалистическом.

Напомним, в 2022 году "Бессмертный полк" также не проводили, но и тогда жители столицы Алтайского края выходили на гулянья с фотографиями воевавших предков.

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Комментарии 9

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Гость

17:17:17 09-05-2023

Забег можно, парад нельзя. Боитесь, что люди выйдут с плакатами папвших за последний год?

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Гость

18:24:42 09-05-2023

Гость (17:17:17 09-05-2023) Забег можно, парад нельзя. Боитесь, что люди выйдут с плакат... Что значит "пропавших"?Погибших,защищая интересы Родины,её безопасность.

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Гость

18:02:58 09-05-2023

решение было принято на федеральном уровне и касается всех регионов страны. Тем не менее, несмотря на это, многие барнаульцы всё равно вышли на улицы с портретами героев войны, ---------- а директора магазинов, как настоящие барнаульцы, могли бы послать в пень "рекомендации" не торговать спиртным.

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Гость

23:39:59 09-05-2023

Гость (18:24:42 09-05-2023) Что значит "пропавших"?Погибших,защищая интересы Родины,её б... Он говорит о павших, а не о пропавших

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Гость

08:45:07 10-05-2023

не понимаю, почему отменили Бессмертный полк. Народа все равно было столько же.

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Гость

08:54:35 10-05-2023

Гость (08:45:07 10-05-2023) не понимаю, почему отменили Бессмертный полк. Народа все рав... Концентрация народа на 1 кв метр при прохождении колонны Бессмертного полка намного больше, чем когда люди сами по себе ходят. Отменили шествия из-за боязни разного рода провокаций с дронами.

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Гость

13:41:29 10-05-2023

Гость (08:45:07 10-05-2023) не понимаю, почему отменили Бессмертный полк. Народа все рав... Есть версия, что вышли бы люди с портретами погибших в СВО, что для властей неприемлемо.

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Мери

13:10:47 10-05-2023

В 22 году был бессмертный полк, мы с детьми ходили , все было как положено много полиции и все такое но шествие было

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Гость

16:52:00 10-05-2023

Помимо дронов есть куча вариантов как навредить празднику. Однако когда это мешало? Просто силовики тщательнее готовится к такого рода мероприятиям. Скорее всего кому-то не нравится развитие патриотических настроений.

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