Люди вышли с портретами ветеранов в Барнауле, несмотря на отмену "Бессмертного полка"
Горожан с портретами воевавших предков запечатлели на Социалистическом проспекте
09 мая 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
В 2023 году в Алтайском крае не стали официально проводить шествие "Бессмертного полка". Как отмечал губернатор Виктор Томенко, решение было принято на федеральном уровне и касается всех регионов страны.
Тем не менее, несмотря на это, многие барнаульцы всё равно вышли на улицы с портретами героев войны, передаёт корреспондент amic.ru. В частности, несколько таких горожан были замечены на проспекте Социалистическом.
Напомним, в 2022 году "Бессмертный полк" также не проводили, но и тогда жители столицы Алтайского края выходили на гулянья с фотографиями воевавших предков.
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17:17:17 09-05-2023
Забег можно, парад нельзя. Боитесь, что люди выйдут с плакатами папвших за последний год?
18:24:42 09-05-2023
Гость (17:17:17 09-05-2023) Забег можно, парад нельзя. Боитесь, что люди выйдут с плакат... Что значит "пропавших"?Погибших,защищая интересы Родины,её безопасность.
18:02:58 09-05-2023
решение было принято на федеральном уровне и касается всех регионов страны. Тем не менее, несмотря на это, многие барнаульцы всё равно вышли на улицы с портретами героев войны, ---------- а директора магазинов, как настоящие барнаульцы, могли бы послать в пень "рекомендации" не торговать спиртным.
23:39:59 09-05-2023
Гость (18:24:42 09-05-2023) Что значит "пропавших"?Погибших,защищая интересы Родины,её б... Он говорит о павших, а не о пропавших
08:45:07 10-05-2023
не понимаю, почему отменили Бессмертный полк. Народа все равно было столько же.
08:54:35 10-05-2023
Гость (08:45:07 10-05-2023) не понимаю, почему отменили Бессмертный полк. Народа все рав... Концентрация народа на 1 кв метр при прохождении колонны Бессмертного полка намного больше, чем когда люди сами по себе ходят. Отменили шествия из-за боязни разного рода провокаций с дронами.
13:41:29 10-05-2023
Гость (08:45:07 10-05-2023) не понимаю, почему отменили Бессмертный полк. Народа все рав... Есть версия, что вышли бы люди с портретами погибших в СВО, что для властей неприемлемо.
13:10:47 10-05-2023
В 22 году был бессмертный полк, мы с детьми ходили , все было как положено много полиции и все такое но шествие было
16:52:00 10-05-2023
Помимо дронов есть куча вариантов как навредить празднику. Однако когда это мешало? Просто силовики тщательнее готовится к такого рода мероприятиям. Скорее всего кому-то не нравится развитие патриотических настроений.