В Барнауле прошла церемония возложения цветов к Мемориалу Славы
Среди посетивших мероприятие – Виктор Томенко, Александр Романенко и Вячеслав Франк
09 мая 2023, 09:30, ИА Амител
Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы состоялась утром 9 мая в Барнауле, передаёт корреспондент amic.ru.
С этого мероприятия началось празднование Дня Победы в столице Алтайского края.
Отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и другие чиновники.
Также на возложении цветов присутствовали сотни жителей города разных возрастов.
Напомним, по случаю празднования 78-й годовщины Победы в ВОВ в Барнауле подготовили насыщенную программу. С расписанием мероприятий можно ознакомиться в нашем материале.
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