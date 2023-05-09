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В Барнауле прошла церемония возложения цветов к Мемориалу Славы

Среди посетивших мероприятие – Виктор Томенко, Александр Романенко и Вячеслав Франк

09 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы состоялась утром 9 мая в Барнауле, передаёт корреспондент amic.ru.

С этого мероприятия началось празднование Дня Победы в столице Алтайского края.

Отдать дань уважения погибшим в Великой Отечественной войне пришли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и другие чиновники. 

Также на возложении цветов присутствовали сотни жителей города разных возрастов.

Напомним, по случаю празднования 78-й годовщины Победы в ВОВ в Барнауле подготовили насыщенную программу. С расписанием мероприятий можно ознакомиться в нашем материале.

Фото: unsplash.com

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