Людям приходится добираться домой в рыбацких сапогах в Павловском районе

По затопленной территории другого варианта пройти нет

11 апреля 2023, 08:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Павловского района из-за весеннего подтопления вынуждены добираться домой в рыбацких сапогах. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Для того чтобы попасть в собственный дом, людям приходится проворачивать сложные схемы: надевать болотные сапоги, прощупывать дно и стараться не упасть.



Территория сильно подтоплена, а другого пути у некоторых сельчан нет. Вброд приходится ходить дважды в день: на работу и с работы.

Ранее сообщалось, что жители заречья в Каменском районе лишились единственной переправы.