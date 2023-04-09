Жители Каменского лишились единственной переправы через реку

Из-за ледостава к ним перестало ходить судно на воздушной подушке

09 апреля 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители заречья в Каменском районе лишились единственной переправы. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Из-за ледостава с 5 апреля к ним перестало приходить судно на воздушной подушке. Такое происходит каждый год, но в этом ситуацию усугубило то, что администрация запустила его не сразу. Даже после запуска "Пегаса" ждать его приходилось очень долго, чего не было раньше, говорят местные.

Теперь возможность перебираться через реку вернётся к людям только после завершения ледостава.