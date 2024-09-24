Лжеоператоры и проститутка. Жители Бийска за неделю отдали мошенникам 1 млн рублей
Пострадали 14 человек
24 сентября 2024, 12:31, ИА Амител
Девушка со смартфоном / Фото: unsplash.com
Почти 1 млн рублей похитили мошенники у жителей Бийска за прошедшую неделю. С 16 по 22 сентября в полицию обратились 14 горожан.
Как сообщили в МВД Алтайского края, восемь из них пострадали от лжепредставителей сотовых операторов и ресурсоснабжающих организаций, которые взломали личные кабинеты на "Госуслугах". Только у одного из горожан похитили более 80 тысяч рублей.
Кроме того, 25-летняя бийчанка отправила 192 тысячи на "безопасный счет". Пенсионерка при продаже квартиры лишилась 237 тысяч после звонка "покупателя", а 34-летний горожанин остался без 62,5 тысячи рублей после того, как заплатил предоплату и страховку за проститутку, а она не пришла.
14:45:22 24-09-2024
не мошенникам а украинским террористам
не секрет что они целый род войск создали которые сидят перед компутерами и деньги из карманов граждан России вынимают путем гипноза и специальных техник
17:27:52 24-09-2024
Гость (14:45:22 24-09-2024) не мошенникам а украинским террористамне секрет что они ...
Нет гипноза по телефону и тем более "разных техник". Скатываетесь в мракобесие и средневековье.
11:04:21 25-09-2024
заплатил предоплату и страховку за проститутку, а она не пришла --- это самый смешной эпизод