Мошенники обманывают жителей Алтайского края под предлогом замены счетчиков

В подобную ситуацию попали уже несколько человек

20 сентября 2024, 11:22, ИА Амител

Счетчики / Фото: pxhere.com/ru/photo/1133476

В Алтайском крае мошенники обманывают людей, предлагая заменить счетчики. Об этом рассказали в региональном МВД.

53-летней жительнице Бийска позвонил незнакомец, сказал, что нужно заменить прибор. Она согласилась, договорились о времени, а для подтверждения мошенник попросил сказать код из СМС.

Женщина сделала это, а через некоторое время не смогла зайти на "Госуслуги" и поняла, что стала жертвой аферистов.

Отмечается, что в аналогичную ситуацию попал и 51-летний житель села Сростки.