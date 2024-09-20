Мошенники обманывают жителей Алтайского края под предлогом замены счетчиков
В подобную ситуацию попали уже несколько человек
20 сентября 2024, 11:22, ИА Амител
Счетчики / Фото: pxhere.com/ru/photo/1133476
В Алтайском крае мошенники обманывают людей, предлагая заменить счетчики. Об этом рассказали в региональном МВД.
53-летней жительнице Бийска позвонил незнакомец, сказал, что нужно заменить прибор. Она согласилась, договорились о времени, а для подтверждения мошенник попросил сказать код из СМС.
Женщина сделала это, а через некоторое время не смогла зайти на "Госуслуги" и поняла, что стала жертвой аферистов.
Отмечается, что в аналогичную ситуацию попал и 51-летний житель села Сростки.
11:31:29 20-09-2024
Приходишь, к примеру, в салон связи чего-нить оформить-переоформить. В ходе диалога с сотрудником просят продиктовать код из СМС. Получаешь товар в магазине при заказе он-лайн - просят продиктовать код. Люди привыкают к такому раскладу, теряют бдительность.