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Мошенники обманывают жителей Алтайского края под предлогом замены счетчиков

В подобную ситуацию попали уже несколько человек

20 сентября 2024, 11:22, ИА Амител

Счетчики / Фото: pxhere.com/ru/photo/1133476
Счетчики / Фото: pxhere.com/ru/photo/1133476

В Алтайском крае мошенники обманывают людей, предлагая заменить счетчики. Об этом рассказали в региональном МВД.

53-летней жительнице Бийска позвонил незнакомец, сказал, что нужно заменить прибор. Она согласилась, договорились о времени, а для подтверждения мошенник попросил сказать код из СМС. 

Женщина сделала это, а через некоторое время не смогла зайти на "Госуслуги" и поняла, что стала жертвой аферистов.

Отмечается, что в аналогичную ситуацию попал и 51-летний житель села Сростки.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 1

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Гость

11:31:29 20-09-2024

Приходишь, к примеру, в салон связи чего-нить оформить-переоформить. В ходе диалога с сотрудником просят продиктовать код из СМС. Получаешь товар в магазине при заказе он-лайн - просят продиктовать код. Люди привыкают к такому раскладу, теряют бдительность.

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