Магазин, похожий на крематорий и зал для ритуальных услуг, хотят построить в Барнауле

Проект рассмотрели 16 января на заседании градсовета

18 января 2025, 07:45, ИА Амител

Проект магазина в селе Власиха

В селе Власиха в Барнауле между двумя частными домами планируют построить двухэтажный магазин непродовольственных товаров. Проект рассмотрели 16 января на заседании градсовета. Из-за своего мрачного цвета фасада эксперты сравнили здание с крематорием или магазином ритуальных услуг.

Построить магазин планируют по адресу улица Мамонтова, 34. Площадь здания – 960 квадратных метров. К нему примыкает парковочная площадка, рассчитанная на десять машино-мест. Внутри каркас здания будет представлять собой колонны, а снаружи – кирпичную стену. Фасад выполнят из композитных материалов темного цвета.

Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что здание похоже на крематорий.

"Не пробовали использовать отделку посветлее? У вас два серых тона: один – темный, другой – темно-темно-темно-серый. Тяжелый цвет для жилой застройки. Там люди живут", – заметил Евгений Носенко.

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг сравнил объект с магазином ритуальных услуг.

В итоге проект был одобрен с учетом пожеланий сделать фасад светлее и выразительнее.