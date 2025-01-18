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Магазин, похожий на крематорий и зал для ритуальных услуг, хотят построить в Барнауле

Проект рассмотрели 16 января на заседании градсовета

18 января 2025, 07:45, ИА Амител

Проект магазина в селе Власиха

В селе Власиха в Барнауле между двумя частными домами планируют построить двухэтажный магазин непродовольственных товаров. Проект рассмотрели 16 января на заседании градсовета. Из-за своего мрачного цвета фасада эксперты сравнили здание с крематорием или магазином ритуальных услуг.

Построить магазин планируют по адресу улица Мамонтова, 34. Площадь здания – 960 квадратных метров. К нему примыкает парковочная площадка, рассчитанная на десять машино-мест. Внутри каркас здания будет представлять собой колонны, а снаружи – кирпичную стену. Фасад выполнят из композитных материалов темного цвета.

Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что здание похоже на крематорий.

"Не пробовали использовать отделку посветлее? У вас два серых тона: один – темный, другой – темно-темно-темно-серый. Тяжелый цвет для жилой застройки. Там люди живут", – заметил Евгений Носенко.

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг сравнил объект с магазином ритуальных услуг.

В итоге проект был одобрен с учетом пожеланий сделать фасад светлее и выразительнее.

строительство архитектура

Комментарии 14

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Гость

09:10:02 18-01-2025

Дело не в проекте, у нас в принципе все магазины........
Не могу придумать, что появилось за последние десятилетия для того что бы мы дольше задержались на этом свете...?

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Гость

13:11:07 18-01-2025

Гость (09:10:02 18-01-2025) Дело не в проекте, у нас в принципе все магазины........... Например новая поликлиника на окраине на Власихинской, новая Краевая больница, госпиталь ветеранов на Горе.

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Михаил

09:57:12 18-01-2025

Красивое современное здание... Над входной дверью череп со скрещенными косточками-самое то будет!

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Элен без ребят

12:16:13 18-01-2025

Михаил (09:57:12 18-01-2025) Красивое современное здание... Над входной дверью череп со с... там уже веночек нарисован :D

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Гость

13:11:46 18-01-2025

Михаил (09:57:12 18-01-2025) Красивое современное здание... Над входной дверью череп со с... Не, серп и молот уместнее будут.

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Элен без ребят

12:13:12 18-01-2025

а у нас большинство построюшек последних лет похожи на крематории.

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Гость

13:12:14 18-01-2025

Элен без ребят (12:13:12 18-01-2025) а у нас большинство построюшек последних лет похожи на крем... У вас это где?

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Элен без ребят

16:55:53 18-01-2025

Гость (13:12:14 18-01-2025) У вас это где?... в Барнауле

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Элен без ребят

12:15:14 18-01-2025

а чем отличается "научный центр" из новости выше, который так понравился Градсовету?
все ровно тоже самое.

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Гость

12:27:30 18-01-2025

Элен без ребят (12:15:14 18-01-2025) а чем отличается "научный центр" из новости выше, который та... Ленка, у тебя пространственное воображение не развито. Поэтому архитектурный эксПЕРД из тебя ещё тот!

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Элен без ребят

17:02:25 18-01-2025

Гость (12:27:30 18-01-2025) Ленка, у тебя пространственное воображение не развито. Поэто... за то у меня есть вкус.
это первое. а на второе- классическое художественное образование.
и

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сОВА

14:50:18 18-01-2025

Не я в такой магаз не пойду

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Гость

16:13:07 18-01-2025

А вообще у крематориев есть какой-то общепринятый внешний вид? Хотя бы в народе...

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Гость

21:30:43 18-01-2025

Прекрасное здание. Прям в духе времени. Я бы еще и подачу товар интересную мог предложить!

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