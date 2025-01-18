Магазин, похожий на крематорий и зал для ритуальных услуг, хотят построить в Барнауле
Проект рассмотрели 16 января на заседании градсовета
18 января 2025, 07:45, ИА Амител
В селе Власиха в Барнауле между двумя частными домами планируют построить двухэтажный магазин непродовольственных товаров. Проект рассмотрели 16 января на заседании градсовета. Из-за своего мрачного цвета фасада эксперты сравнили здание с крематорием или магазином ритуальных услуг.
Построить магазин планируют по адресу улица Мамонтова, 34. Площадь здания – 960 квадратных метров. К нему примыкает парковочная площадка, рассчитанная на десять машино-мест. Внутри каркас здания будет представлять собой колонны, а снаружи – кирпичную стену. Фасад выполнят из композитных материалов темного цвета.
Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что здание похоже на крематорий.
"Не пробовали использовать отделку посветлее? У вас два серых тона: один – темный, другой – темно-темно-темно-серый. Тяжелый цвет для жилой застройки. Там люди живут", – заметил Евгений Носенко.
Известный барнаульский архитектор Александр Деринг сравнил объект с магазином ритуальных услуг.
В итоге проект был одобрен с учетом пожеланий сделать фасад светлее и выразительнее.
09:10:02 18-01-2025
Дело не в проекте, у нас в принципе все магазины........
Не могу придумать, что появилось за последние десятилетия для того что бы мы дольше задержались на этом свете...?
13:11:07 18-01-2025
Гость (09:10:02 18-01-2025) Дело не в проекте, у нас в принципе все магазины........... Например новая поликлиника на окраине на Власихинской, новая Краевая больница, госпиталь ветеранов на Горе.
09:57:12 18-01-2025
Красивое современное здание... Над входной дверью череп со скрещенными косточками-самое то будет!
12:16:13 18-01-2025
Михаил (09:57:12 18-01-2025) Красивое современное здание... Над входной дверью череп со с... там уже веночек нарисован :D
13:11:46 18-01-2025
Михаил (09:57:12 18-01-2025) Красивое современное здание... Над входной дверью череп со с... Не, серп и молот уместнее будут.
12:13:12 18-01-2025
а у нас большинство построюшек последних лет похожи на крематории.
13:12:14 18-01-2025
Элен без ребят (12:13:12 18-01-2025) а у нас большинство построюшек последних лет похожи на крем... У вас это где?
16:55:53 18-01-2025
Гость (13:12:14 18-01-2025) У вас это где?... в Барнауле
12:15:14 18-01-2025
а чем отличается "научный центр" из новости выше, который так понравился Градсовету?
все ровно тоже самое.
12:27:30 18-01-2025
Элен без ребят (12:15:14 18-01-2025) а чем отличается "научный центр" из новости выше, который та... Ленка, у тебя пространственное воображение не развито. Поэтому архитектурный эксПЕРД из тебя ещё тот!
17:02:25 18-01-2025
Гость (12:27:30 18-01-2025) Ленка, у тебя пространственное воображение не развито. Поэто... за то у меня есть вкус.
это первое. а на второе- классическое художественное образование.
и
14:50:18 18-01-2025
Не я в такой магаз не пойду
16:13:07 18-01-2025
А вообще у крематориев есть какой-то общепринятый внешний вид? Хотя бы в народе...
21:30:43 18-01-2025
Прекрасное здание. Прям в духе времени. Я бы еще и подачу товар интересную мог предложить!