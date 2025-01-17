"Красиво и современно". Научный центр построят в центре Барнаула вместо деревянной избы

Проект рассмотрели на заседании градсовета города

17 января 2025, 06:15, ИА Амител

Проект здания в Барнауле на улице Никитина, 111

Научный центр для сотрудников крупной IT-компании планируют построить в Барнауле по адресу улица Никитина, 111. Небольшой и модный четырехэтажный кирпичный офисник намерены разместить в историческом центре краевой столицы на участке, где сейчас расположено деревянное здание. По соседству находятся старинные кирпичные гаражи, которые являются памятником архитектуры краевого значения, а также ЖК "Плаза". Проект рассмотрели 16 января на заседании градсовета Барнаула. Эксперты уверены: новый офисник станет украшением центра города.

Каким будет центр для IT-специалистов?

Проект представил архитектор Михаил Шмидт. По его словам, к разработке концепции здания приступили еще в начале десятых годов. Изначально планировалось сделать объект более высоким. Однако позже – из-за наличия по соседству гаражей – высоту ограничили до 14 метров.

По словам Михаила Шмидта, общая площадь участка – 1280 квадратных метров. Под застройку уйдет около 50% территории. Общая площадь здания – 2715 квадратных метров. Предполагается строительство подземной парковки. Всего на участке планируется разместить 16 автомобилей. А также провести благоустройство прилегающей территории: сделать тротуар и отделить его от проезжей части на улице Никитина газонами.

Что касается архитектуры здания, то оно будет кирпичным с использованием небольших деталей, а также штукатурки. Вход планируют разместить со стороны улицы Никитина. Также планируется сделать небольшой выступ, в котором установят панорамные окна. Он будет хорошо просматриваться с проспекта Красноармейского.

Еще одна особенность проекта: архитекторы "спрятали" пожарную лестницу за кирпичной стеной. Также это позволит создать единый стиль с соседними гаражами.

Михаил Шмидт представил на градсовете два варианта цветового решения здания. Одно из них – более темное с использованием красного кирпича. Другое – более светлое, с большим использованием штукатурки.

Что сказали о проекте эксперты?

Члены градсовета не скрывали, что им понравился проект. Однако первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров рекомендовал вместо тротуаров сделать более дорогое благоустройство. Чтобы машины не заезжали на газон (а такое не редкость в Барнауле), вместо него высадить деревья или установить малые архитектурные формы.

"Мы видим, как газоны уничтожаются в городе песком или машинами. Необходимо заменять ими какими-то насаждениями", – пояснил Федоров.

Известный барнаульский архитектор Сергей Боженко похвалил авторов проекта за работу.

"Они очень хорошо учли наличие рядом исторического здания. Все эти архитектурные решения на фасаде делают его интересным. На мой взгляд, такой объект только украсит наш город. Красиво и современно", – уверен Сергей Боженко.

Барнаульский предприниматель Евгений Носенко также похвалил объект.