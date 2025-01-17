НОВОСТИНедвижимость

"Красиво и современно". Научный центр построят в центре Барнаула вместо деревянной избы

Проект рассмотрели на заседании градсовета города

17 января 2025, 06:15, ИА Амител

Проект здания в Барнауле на улице Никитина, 111

Научный центр для сотрудников крупной IT-компании планируют построить в Барнауле по адресу улица Никитина, 111. Небольшой и модный четырехэтажный кирпичный офисник намерены разместить в историческом центре краевой столицы на участке, где сейчас расположено деревянное здание. По соседству находятся старинные кирпичные гаражи, которые являются памятником архитектуры краевого значения, а также ЖК "Плаза". Проект рассмотрели 16 января на заседании градсовета Барнаула. Эксперты уверены: новый офисник станет украшением центра города.

Каким будет центр для IT-специалистов?

Проект представил архитектор Михаил Шмидт. По его словам, к разработке концепции здания приступили еще в начале десятых годов. Изначально планировалось сделать объект более высоким. Однако позже – из-за наличия по соседству гаражей – высоту ограничили до 14 метров.

По словам Михаила Шмидта, общая площадь участка – 1280 квадратных метров. Под застройку уйдет около 50% территории. Общая площадь здания – 2715 квадратных метров. Предполагается строительство подземной парковки. Всего на участке планируется разместить 16 автомобилей. А также провести благоустройство прилегающей территории: сделать тротуар и отделить его от проезжей части на улице Никитина газонами.

Что касается архитектуры здания, то оно будет кирпичным с использованием небольших деталей, а также штукатурки. Вход планируют разместить со стороны улицы Никитина. Также планируется сделать небольшой выступ, в котором установят панорамные окна. Он будет хорошо просматриваться с проспекта Красноармейского.

Еще одна особенность проекта: архитекторы "спрятали" пожарную лестницу за кирпичной стеной. Также это позволит создать единый стиль с соседними гаражами.

Михаил Шмидт представил на градсовете два варианта цветового решения здания. Одно из них – более темное с использованием красного кирпича. Другое – более светлое, с большим использованием штукатурки.

Что сказали о проекте эксперты?

Члены градсовета не скрывали, что им понравился проект. Однако первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров рекомендовал вместо тротуаров сделать более дорогое благоустройство. Чтобы машины не заезжали на газон (а такое не редкость в Барнауле), вместо него высадить деревья или установить малые архитектурные формы.

"Мы видим, как газоны уничтожаются в городе песком или машинами. Необходимо заменять ими какими-то насаждениями", – пояснил Федоров.

Известный барнаульский архитектор Сергей Боженко похвалил авторов проекта за работу.

"Они очень хорошо учли наличие рядом исторического здания. Все эти архитектурные решения на фасаде делают его интересным. На мой взгляд, такой объект только украсит наш город. Красиво и современно", – уверен Сергей Боженко.

Барнаульский предприниматель Евгений Носенко также похвалил объект.

"Мне редко что нравится. А тут входная группа интересная. Предложил бы оставить вариант с кирпичом, который более долговечный и более простой в эксплуатировании. Что касается газона, то делается все очень просто. Как, например, в Москве. Просто на 40 сантиметров поднимается газон", – отметил Евгений Носенко.

Проект ЖК на ул. Промышленной, 10 / Фото:

Плюс два. Разрешения на строительство каких ЖК выдали в Барнауле в конце 2024 года?

Девелоперы, несмотря на непростые времена, готовятся возводить крупные проекты
НОВОСТИОбщество

Барнаул строительство недвижимость архитектура проект

Комментарии 11

Avatar Picture
Кхм...

06:56:44 17-01-2025

Прям вот "научный центр для ай-ти-специалистов"?😁
Тролльчатник, чтоль?
😁

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

06:57:54 17-01-2025

Хороший сарай.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

07:49:09 17-01-2025

очередное уродство... ему самое место на архитектурной помойке- пр- те Красноармейском.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:08:04 17-01-2025

Элен без ребят (07:49:09 17-01-2025) очередное уродство... ему самое место на архитектурной помой... архитектура при проектировании этого сооружения не применялась.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:24 17-01-2025

Musik (11:08:04 17-01-2025) архитектура при проектировании этого сооружения не применяла... Муська и Ленка бездетная архитектурные эксперты-ХА-ХА-ХА)))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:42 17-01-2025

Прости нас, Барнаул

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:23 17-01-2025

Гость (12:34:42 17-01-2025) Прости нас, Барнаул... Может, и простит. Если выживет...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:27 17-01-2025

Инновационный центр в Сколково уже построили.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:21 17-01-2025

Сложно вписать объект из-за разноплановых строений вокруг. Но получился вполне достойный офисник, бюджетными лаконичными средствами смогли модулировать фасад. Смотрится не дорого-богато, а именно прилично. Мне понравилось решение.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Роман

16:59:21 17-01-2025

От Барнаула скоро ничего не останется.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:46:27 18-01-2025

Роман (16:59:21 17-01-2025) От Барнаула скоро ничего не останется. ... ну выкупите здание и охраняйте!! хватит ныть!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров